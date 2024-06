Así será el regreso a Madrid de Paul McCartney después de 8 años

Paul McCartney ha confirmado que actuará en Madrid a finales de este año. Las fechas escogidas por el artista británico han sido los días 9 y 10 de diciembre. El WiZink Center de la capital recibirá al artista después de ocho años sin visitar nuestro país. De este modo, se confirman todos los rumores que apuntaban a una próxima visita a nuestro país. Los fans del cantante podrán conseguir sus entradas a partir del 21 de junio.

La foto de Paul McCartney y la hija de Michael Jackson que está dando la vuelta al mundo: se cierra una herida histórica

Paul McCartney anunció a través de las redes sociales de Live Nation las fechas de los conciertos en España. Y aunque el beatle no está de gira, McCartney está disfrutando del reestreno del film 'Let It Be' (1970) de Michael Lindsay-Hogg en Disney+. La película ha sido restaurada por Peter Jackson, que ya usó los recursos grabados por el director para la miniserie 'The Beatles: Get Back'. Además, el artista tiene una nueva exposición en Nueva York, 'Paul McCartney Photographs 1963-64: Eyes of the Storm', que está actualmente en el Museo de Brooklyn, con fotografías sacadas del propio archivo del Beatle.

El distendido encuentro de la princesa de Gales con Paul McCartney y su mujer en la National Portrait Gallery

En plena forma a sus 81 años

El exBeatle puede presumir de haber formado una familia numerosa gracias a los cuatro hijos que tuvo con Linda Eastman y a la hija que tuvo en 2004 con su ex, Heather Mills. Además, el que fuera estrella del rock a nivel mundial, ejerce de orgulloso abuelo de los ochos nietos que le han dado entre dos de sus hijas, Mary y Stella McCartney. De los cinco hijos, la diseñadora es sin duda la más conocida, sin embargo los hermanos de Stella también eligieron carreras relacionadas con el arte aunque optaron por mantener su vida en un discreto segundo plano.