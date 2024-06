Evangeline Lilly ('Perdidos') y otras actrices que nos sorprendieron al dejar su exitosa carrera

Estos días la actriz Evangeline Lilly, de 44 años, ha tomado una importante decisión. La intérprete, que alcanzó la fama mundial gracias a su papel de Kate Austen en Perdidos, ha anunciado que se retira del mundo de la interpretación. La protagonista de Ant-Man y la avispa: Quantumania ha logrado alcanzar el sueño de muchos: convertirse en una reconocida estrella de Hollywood. Pero, pese a que está en la cima del éxito gracias a su trabajo en títulos como Los Vengadores o El Hobbit, quiere alejarse de los focos y comenzar una nueva vida. Aunque la noticia ha pillado por sorpresa a todos sus seguidores, Evangeline no es la primera artista que decide dejar la industria cinematrográfica en lo más alto de su carrera.

Evangeline comunicaba su decisión a través de un mensaje en su perfil con un vídeo grabado en 2006, en su época de Lost, donde hablaba de cómo se imaginaba su vida en unos años. "Me aterroriza admitir esto ante el resto del mundo del entretenimiento, pero siento que mi sueño de aquí a diez años es ser una actriz retirada y tener mi propia familia. Me gustaría escribir y, potencialmente, influir en la vida de las personas de una manera más humanitaria", aseguraba en ese momento. Un anhelo que, aunque algo más tarde, va a hacer realidad con esta "pausa indefinida" de la actuación en la que va a dedicarse a los suyos: la artista tiene dos hijos junto a su pareja Norman Kali, a quien conoció en Perdidos tras romper en 2007 con el actor Dominic Monaghan.

"Estoy tan llena de alegría y satisfacción hoy mientras vivo mi visión. Alejarte de lo que parece ser la elección obvia (riqueza y fama) puede dar miedo a veces, pero entrar en tu dharma reemplaza el miedo con satisfacción", confiesa con sinceridad. Por el momento, la actriz podría proseguir escribiendo su serie de libros infantiles, Squickerwonkers, y contaría con más tiempo para volcarse con sus labores humanitarias.

No obstante, la actriz no considera su retirada de manera definitiva. "Puede que algún día regrese a Hollywood, pero, por ahora, este es el lugar al que pertenezco. Ha llegado una nueva temporada y estoy lista. Estoy feliz". La artista ha tomado su decisión con el corazón y ha seguido el mismo camino que ya tomaron otras conocidas intérpretes.

Otras famosas actrices que se han alejado de la industria cinematográfica en lo más alto

Cameron Diaz

Evangeline Lilly no es la única artista que ha dejado aparcada su carrera interpretativa en la cúspide del éxito. En 2014 Cameron Diaz, una de las actrices más queridas y mejores pagadas de su generación, decidía tomarse un descanso en la cima de su carrera. La protagonista de The Hollydays, de 51 años, se alejaba de las cámaras para dedicarse por completo a su familia. La bella intérprete está casada con el músico Benjamin Madden, con quien tiene dos hijos: Radixx, de 4 años, y Cardinal, cuyo nacimiento comunicaba por sorpresa el pasado mes de marzo.

Desde que se convirtió en madre por primera, Cameron Diaz ha estado alejada de los sets de rodaje, pero no ha estado parada y ha emprendido en otros campos como la literatura, publicando varios libros centrados en el cuidado persona, y ha lanzado su propia marca de vinos. Eso sí, tras ocho años fuera de los platós, en 2022, y haciendo una excepción de esta anticipada jubilación, la intérprete aceptaba la oferta de su buen amigo Jamie Foxx para ser su compañera en Back in Action (De vuelta a la acción), una película que se estrenaba el pasado mes de noviembre en Netflix. Por el momento, la protagonista de Algo pasa con Mary no tiene pensado retomar su carrera como actriz.

Emma Watson

Con apenas 10 años, Emma Watson se convirtió en una de las actrices más admiradas y reconocidas del mundo gracias a su interpretación de Hermione Granger en las películas de Harry Potter, personaje que le llevó a vivir gran parte de su adolescencia y juventud entre rodajes, eventos, alfombras rojas, entrevistas y entregas de premios. Con el paso del tiempo y con otros muchos proyectos a sus espaldas, en 2021 la joven actriz decidió retirarse una temporada para centrarse en en sí misma. Y aunque su representante desmintió que la actriz se hubiera alejado del cine, Emma confesaba el motivo real que la había llevado a tomar esa decisión: "Si te soy honesta, no era muy feliz", declaraba en una entrevista para Financial Times en 2023.

La protagonista del reboot de Mujercitas, de 34 años, se sentía atrapada en el sistema de Hollywood al no poder tener una autonomía total sobre los proyectos en los que participaba. Por ello, decidió dejar "dormida su carrera interpretativa". Desde entonces, Emma ha estado centrada en su etapa como modelo, escritora y activista por la igualdad de género. La protagonista de La bella y la bestia lo tiene claro y para volver a actuar debe "encontrar una manera de hacerlo" en la que no tenga que dividirse "en diferentes caras y personas" porque ya no quiere cambiar al 'modo robot'".

Pero no solo eso, también ha explicado que hay mucha gente de la industria que le ha dicho que "debería estar detrás de las cámaras". De hecho, en 2022, Emma hacia su debut como directora en una campaña publicitaria para Prada, en un cortometraje que, además de escribir, también protagonizó.

Sandra Bullock

Corría la primavera de 2022 cuando la protagonista de Speed, de 57 años, durante en el Festival de Cine SXSW en Austin, Texas, anunciaba que había planeado tomarse un descanso en la actuación tras 35 años en activo para centrarse en el cuidado de sus dos hijos. La ganadora de la preciada estatuilla por The Blind Side es madre Louis, de trece años, y Laila, de diez, a quienes quería dedicarse por completo al menos durante cinco años. En el año 2010 adoptó al niño, que acababa de cumplir un año tras separarse de Jesse James, y a los cinco años, era tan feliz en su papel de madre, que decidió adoptar a una niña que vivía en un hogar de acogida.

En ese momento, la protagonista de Miss agente especial explicaba a Entertainment Tonight que lo que necesita era estar "en el lugar que me hace más feliz". Al haber estado tan volcada en su trabajo, su jornada laboral siempre había sido de "24/7". Por ello, decidía parar y tomarse un descanso en el que solo quería "estar las 24 horas del día, los 7 días de la semana con mis niños y mi familia". "Ahí es donde voy a estar por un tiempo", aclaraba. La estrella de Gravity confesaba que, a partir de entonces, su agenda estaría centrada en "atender todas sus necesidades" y "su calendario social".

Sin embargo, lo que pocos sabían es que el retiro de Sandra, además de por sus hijos, escondía una razón muy dolorosa que había querido mantener en la intimidad. Hace cuatro años, la actriz y su pareja Bryan Randall conocían el diagnóstico de que el fotógrafo sufría ELA, una enfermedad degenerativa que vivieron de manera privada hasta que, el pasado mes de agosto, el prometido de la actriz, con quien compartía su vida desde hacía ocho años, acababa falleciendo.

En su momento la artista explicó unas razones que no daban pistas acerca de lo que estaba sucediendo en su hogar ni del difícil momento que estaban atravesando, pero al conocer la muerte del fotográfo, dejaba patente el gran amor que sentía por Randall y cómo se entregó a su cuidado de manera incondicional abandonando incluso su carrera por estar a su lado.

Portia de Rossi

En mayo de 2018, Portia de Rossi, muy popular por dar vida a la abogada Nelle Porter en Ally McBeal o a Elizabeth North en Scandal, anunciaba que dejaba la actuación a sus 45 años. La bella actriz comunicaba su decisión en el programa de Ellen DeGeneres, su esposa. La intérprete quería dedicarse a su propia empresa de restauración de arte a través de tecnología 3D. Sin embargo, ponía una excepción a su marcha: si alguien decidía hacer más temporadas de la comedia Arrested Development, estaría allí la primera

Actualemenrte, De Rossi participa en una gran variedad de causas benéficas y junto a su mujer creó un ambicioso proyecto: The Ellen DeGeneres Wildlife Fund, una organización que se inauguraba en 2022 en el norte de Ruanda dedicada a garantizar a los gorilas de montaña, una de las especies de primates más amenazadas del mundo, un lugar mejor donde vivir. Un campus que alberga laboratorios de última generación, una biblioteca, aulas educativas y una exhibición pública dedicada a mostrar el legado de la primatóloga Dian Fossey, que fue asesinada en 1985.

Mary-Kate y Ashley Olsen

Las gemelas Olsen nos robaron el corazón con su papel como la adorable Michelle Tanner en Padres forzosos, un personaje que las convirtió en grandes estrellas durante su niñez. Trabajaron muchísimo en los noventa y principio de los 2000 e, incluso, fundaron su propia productora, Dualstar. Pero,finalmente, las dos jóvenes perdieron el interés en este sector, se alejaron de la industria y encaminaron sus pasos hacia otra de sus pasiones: la moda. Después de estudiar en la Universidad de Nueva York e iniciar sus carreras en el diseño de moda, decidieron retirarse por completo de la actuación en 2012.

"Era hora de dar un paso hacia atrás en el proceso. Yo quería trabajar en otras cosas. No significa que no me interese Hollywood. Me gusta el modo en que funciona, me gusta las personas que participan y el sentido de posibilidad. Pero si alguna vez vuelvo, no va a ser como actriz", aseguraba Ashley en una entrevista con Vanity Fair. No fueron pocos los intentos para que Mary-Kate y Ashley aparecieran en Madres forzosas, la secuela de la serie que las hizo famosas, en la que la ausencia de su personaje se convirtió en una broma recurrente.