El orgullo de Paula Echevarría y Miguel Torres en la primera 'graduación' de su hijo Miki, de tres años

Jornada de emociones en la familia de Paula Echevarría por el siguiente paso escolar que da su hijo pequeño, quien ha terminado la primera fase de la educación infantil en el colegio. La intérprete asturiana y su pareja, Miguel Torres, no ocultaban la enorme alegría que sentían por este momento al posar con su niño en una de las salas del centro de enseñanza, dibujando una gran sonrisa en el rostro y dejándonos una entrañable imagen de las que se quedan para siempre en el recuerdo.

"Da igual que sea la graduación de los 3 años, de los 5, de los 16 o de los 18... el orgullo siempre está en la cara de los padres y la felicidad en la cara de los que pasan a un nuevo ciclo", ha señalado la actriz tras compartir la foto en su perfil público. "Dicen que los primeros años de vida son los que más nos marcan... y Miki ha tenido la gran suerte de estar acompañado estos dos años de los mejores compis y las mejores profes que se puedan tener", añadía sobre la formación del chiquitín.

A continuación, la que fuera protagonista de Velvet y Gran Reserva ha querido dar "gracias infinitas" a algunas de las trabajadoras de la escuela, citándolas con nombre y apellido, por cuidar a su hijo "con tanto mimo como si fuera yo y enseñarle tantas cosas de las que están en los libros y de las que no están", subrayaba. "Mi chico se hace mayor", ha comentado por último y con mucho cariño sobre el 'peque', a quien hemos visto crecer desde que vino al mundo un 11 de abril de 2021.

"SuperMikito, un crack", ha dicho por su parte el exfutbolista de equipos como Real Madrid o Málaga y comentarista deportivo, presumiendo de su niño tras el final de curso. Para celebrarlo, la familia acudía este viernes por la tarde al evento organizado por la influencer Lola Lolita, un parque de atracciones montado en el Autocine de Madrid por el que desfilaron numerosos rostros conocidos. De Victoria de Marichalar y María Pombo a Pablo Motos, fue toda una cumbre de VIPs en la megafiesta de la también tiktoker.

Allí, tal y como nos ha mostrado Miguel Torres en sus redes sociales, su hijo se lo pasaba en grande saltando en las colchonetas que había para el disfrute de los más pequeños. Además, el colaborador de la plataforma Dazn disfrutaba con los suyos de la actuación en vivo sobre el escenario de Omar Montes, mientras en la casa que comparte con Paula había además un segundo motivo no menos importante que poder conmemorar todos juntos.

Se trata de la graduación de Daniella Bustamante, "¡y eso son palabras mayores!", decía al respecto la actriz con gran entusiasmo. "Aunque no me deje poner foto, ¡qué orgullosa estoy de ella!", manifestaba la intérprete, confesando que su primogénita de 15 años prefiere que su madre no publique imágenes del acto en cuestión. Todo ello al mismo tiempo que Paula Echevarría comenzaba ya a grabar la nueva temporada de Got Talent en el Teatro Nuevo Apolo de la capital, donde un año más repite como jurado.

