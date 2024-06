Nuria Fergó nos cuenta cómo se encuentra Juan Pablo Lauro tras la operación

Juan Pablo Lauro ha sido operado esta mañana después de sufrir una recaída de la grave neumonía que le mantiene ingresado en el hospital Santa Elena de Torremolinos (Málaga) desde hace diez días. Puestos en contacto con su pareja, Nuria Fergó, nos ha confirmado que "ha salido bien" y que se encontraba "esperando para hablar con él".

Fue él mismo el que este martes comunicó a sus seguidores que iba a tener que ser sometido a una cirugía. Lo hacía tranquilo y esperanzado. "Finalmente mañana me operan a las 11 de la mañana. Estoy contento, muy feliz porque me abrirán, limpiarán y se cierra este capítulo y comienza una nueva vida", ha comenzado diciendo desde la cama del hospital. Afrontaba este contratiempo con optimismo: "Mañana voy a entrar con mucha ilusión, con todo el cariño de ustedes y sabiendo que voy a salir sano". Afortundamente, parece que así ha sido.

Nuria Fergó y Juan Pablo Lauro, una relación que se consolida a todo ritmo

El piloto argentino ingresó en la UCI el pasado 2 de junio tras infectarse con una bactería neumococo, como explicó posteriormente. Tras varios días en cuidados intensivos fue trasladado a planta tras experimentar una mejoría. Sin embargo, la misma noche sufrió la recaída que le llevó al quirófano. En todo este proceso, Nuria ha sido y es su gran apoyo en estos momentos complicados. La cantante, que en estos momentos se encuentra inmersa en un proyecto para homenajear a María Dolores Pradera con motivo del centenario de su nacimiento, acompaña siempre que puede a su pareja mientras hace equilibrios para compaginar sus compromisos durante la promoción de este trabajo.

Juan Pablo no ha dejado de agradecer a Nuria su apoyo y cariño en todo momento. "Gracias, amor, por dejar todo y venir a estar conmigo aunque sea 80 minutos al día", señaló tras su ingreso. Además, ha compartido esta foto de los dos juntos en la que él aparece con oxígeno y una sonda nasogástrica. "Te vi entrar en la UCI y me acordé lo que es vivir. Te amo. Gracias por tu amor", le dijo. La artista, muy emocionada por las palabras de su pareja, le respondía así: "¿Ves? No hemos firmado ningún papel y estamos para lo bueno y para lo malo. Menudo susto. En nada estamos de vuelta. Te amo". A pesar de la gravedad de su infección, está informando él mismo de su evolución y, según ha asegurado Nuria, también será él el que de la última hora de la operación cuando se encuentre con ánimos y en forma para ello.