LA CAMPEONA OLÍMPICA Y MUNDIAL ES TAMBIÉN EMBAJADORA DE LA EXCLUSIVA FIRMA TUDOR Hablamos con Sarah Hirini, primera jugadora profesional de rugby en Nueva Zelanda: del popular 'haka' a la española que más admira Madrid se ha convetido por primera vez en la sede de la Gran Final de la Serie Mundial de Rugby Seven femenino y hemos charlado con la laureada capitana de las 'Black Ferns Sevens' sobre su trayectoria y los valores de este deporte

Sarah Hirini, campeona olímpica y mundial, ha viajado con las 'Black Ferns Sevens' a Madrid, donde por primera vez se ha disputado la Gran Final de la Serie Mundial de Rugby Seven femenino. La capitana ha compartido con nosotros una charla en la que nos contado cómo se prepara física y psicológicamente antes de cada torneo y también ha repasado su carrera deportiva, en la que ha forjado un palmarés espectacular. "Ha habido muchos momentos especiales a lo largo de mi carrera, pero los Juegos Olímpicos de Tokio han sido una de mis mejores experiencias. Como equipo, logramos el oro olímpico después de trabajar duramente durante ocho años para conseguirlo". Aprovechando su visita a la capital de España, no ha dudado en revelar quién es ahora mismo su mayor referente dentro del deporte femenino español: "Ver a Salma Paralluelo en el Mundial de Nueva Zelanda fue increíble. Juega con muchísima pasión y tiene mucho talento a sus 20 años".

- Conoce a Salma Paralluelo, la futbolista que ha sido protagonista en la Selección Española de fútbol

Primera jugadora profesional de rugby en Nueva Zelanda, el camino de Sarah no ha sido fácil y eso es lo que quiere transmitir también a las jóvenes promesas de este deporte. Valores que le inculcaron desde pequeña y que, ahora, gracias también a su alianza con la exclusiva marca TUDOR, intenta reflejar en su día a día: "Pasé por una época en el rugby donde nacer para atreverse era la única forma de avanzar".

Es la primera vez que la capital española ha sido escenario de la Gran Final de la Serie Mundial de Rugby Seven femenino, ¿qué impresión te has llevado de nuestro país?

Madrid es increíble y la gente es superacogedora. Estamos muy contentas, fue un espectáculo.

Es el último torneo de la temporada, ¿cómo lo afrontas, qué sensaciones tienes?

Este año el formato del Mundial es nuevo y solo el equipo ganador se lo lleva todo. El equipo es fuerte, está en buena posición y muy enfocado en lo que hay que hacer.

¿Cómo te preparas mental y físicamente para un torneo importante?

La preparación previa la hago en Nueva Zelanda y, después, durante los torneos me centro en la recuperación. Hago piscina, baños de hielo, estiramientos... Además, también nos centramos mucho en el trabajo en equipo. Nos gusta jugar a las cartas, juegos de mesa... También aprovecho para conocer la ciudad en la que estemos y así despejar mi mente del rugby.

¿Cuál ha sido el momento más destacado de tu carrera hasta ahora?

Ha habido muchos momentos especiales a lo largo de mi carrera, pero los Juegos Olímpicos de Tokio han sido una de mis mejores experiencias. Como equipo, logramos el oro olímpico después de trabajar duramente durante ocho años para conseguirlo, fue realmente especial.

Nueva Zelanda es la meca del rugby, se podría decir incluso que allí el rugby es una filosofía de vida, ¿qué valores te han guiado a lo largo de tu carrera y cómo los aplicas en tu día a día?

Me educaron para trabajar duro desde pequeña. Hay que tener claro que es un trabajo en equipo, no personal, y esto se aplica tanto al terreno de juego como fuera. Y valorar a las personas, ya sean mis propias compañeras como el cuerpo técnico, la familia o los amigos.

¿Ha sido un camino difícil? Qué consejo le darías a una niña que se plantee ahora mismo seguir tus pasos

Tanto si quisieran jugar al rugby como a otro deporte, les diría lo mismo. No tengas miedo de intentarlo, sigue a tu corazón y esfuerzate por lo que quieres lograr. Disfruta el proceso, aprovechando los pequeños momentos tanto como las victorias.

¿Cómo ves la evolución del rugby femenino a nivel mundial?

Ha cambiado todo muchísimo. Desde 2014, solo ha habido un equipo de rugby femenino profesional. Ahora, hay numerosos torneos y en Nueva Zelanda tenemos el mismo salario que el equipo de rugby masculino.

Fuiste la primera jugadora profesional de rubgy de tu país, desde entonces no has dejado de cosechas éxitos Campeona del mundo de Seven, XV, oro olímpico, líder del mejor equipo del mundo… ¿qué legado te gustaría dejar en el deporte internacional?

Nunca lo he pensado. El deporte puede cambiar la vida de las personas, como me pasó a mi, y me gustaría poder transmitir esa idea.

Aprovechando tu visita a Madrid, ¿tienes algún referente en el deporte español en general y del femenino en particular?

Mi deportista española favorita es Salma Paralluelo. Verla en el Mundial de fútbol femenino de Nueva Zelanda fue increíble. Juega con muchísima pasión y tiene un gran talento para tener 20 años.

Hace unos meses y tras lesionarte, las Black Ferns te dedicaron una Haka muy emocionante, ¿cómo se vive eso desde dentro y cómo describirías a nuestros lectores lo que significa la haka para vosotros?

Fue un día muy emotivo, es muy duro dejar el equipo por una lesión. Fue una sorpresa muy especial. Normalmente, nuestro haka se hace cuando ganamos algo, es una celebración. Representa nuestra cultura maorí, de la que estoy orgullosa. Que mis compañeras me hayan dedicado ese haka es algo que recordaré durante mucho tiempo.

¿Qué significa para ti ser embajadora de TUDOR y con cuáles de los valores de la marca te identificas más?

Significa mucho tener el apoyo de Tudor. Son una empresa líder mundial que se atreve a hacer cosas que otros no están dispuestos a intentar. Se alinea con mis valores como deportista. Con su respaldo, sé que puedo hacer muchas cosas buenas y es un orgullo que nos apoyen al equipò, a mí y al rugby femenino.

#Borntodare es el lema de la marca. ¿Naciste para atreverte?

Pasé por una época en el rugby donde nacer para atreverse era la única forma de avanzar. Vivir este lema a diario es una gran oportunidad para demostrar que es posible.

Entrando en detalles, ¿qué reloj usas en tu vida diaria y cuál reservas para ocasiones especiales?

Uso mi Black Bay Ceramic a diario, en sesiones de entrenamiento y para el día a día. Me gusta reservar mi Tudor Royal para ocasiones especiales.

No sé si tienes algún ritual antes de salir al campo y si, además, algún reloj te ha servido como talismán.

No tengo muchos rituales, pero me gusta llevar un coletero rojo porque es mi color favorito.