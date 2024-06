Paula Willems, rota de dolor por la muerte de su padre

Loading the player...

Paula Willems vive uno de los momentos más duros de su vida. El padre de la modelo ha fallecido a causa de un cáncer de páncreas dejando a su familia rota de dolor. La mujer de Quim Gutiérrez, que tiene un hijo de 2 años y que actualmente está embarazada, le ha dedicado unas preciosas palabras a su progenitor, junto a una entrañable imagen cuando era pequeña en sus brazos: "Hoy hace una semana que nos despedimos de ti. Dejas un vacío muy palpable. Seguiré escuchando tu voz dándome consejos (más bien órdenes) cuando cocine, sé que notaré tu mirada orgullosa y tranquila siempre que cuente un cuento y tu cara de desesperanza cuando no sepa hacer la tarea burocrática más simple del mundo. ¿Cómo puedes seguir estando tan ruidosamente presente a pesar de no estar?", ha comentado con tristeza Paula. No te pierdas el vídeo.

