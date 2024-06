Violeta Mangriñan comparte orgullosa su último y divertido posado familiar con Fabio Colloricchio y sus dos hijas

Loading the player...

Violeta Mangriñan y Fabio Colloricchio se conocieron mientras participaban en Supervivientes 2019, la edición más exitosa del reality en la que Isabel Pantoja fue la gran protagonista. Allí surgió el flechazo entre ambos y desde entonces no se han vuelto a separar. ¿Quién les iba a decir a ellos que cinco años después habrían formado una preciosa familia? Esta semana, la influencer ha compartido varias imágenes de su último y divertido posado familiar donde presume orgullosa de lo que más quiere: "Gracias a la vida por tanto. Salud y amor siempre del resto me encargo yo. Lo de sacar una foto familiar en condiciones no es nada fácil".

Violeta y Fabio tienen dos niñas, Gala y Gia. Desde que nacieron, la pareja vive por y para ellas. La primogénita venía al mundo el 31 de junio de 2022, por tanto está a punto de cumplir dos años. La pequeña, por su parte, nacía el 1 de febrero de este mismo año, por lo que tiene poco más de cuatro meses de vida. Siendo tan pequeñitas, no es de extrañar que a la pareja le resulte tan difícil hacer un “posado en condiciones”, como confiesa la influencer en tono de humor. ¿Te gustaría ver todas las imágenes del divertido posado familiar? No te las pierdas en este vídeo.

