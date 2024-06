Penn Badgley desvela la broma que Blake Lively le gastó cuando eran novios y que le hizo replantearse su vida

Penn Badgley y Blake Lively entraron en nuestras vidas con sus papeles de Dan Humphrey y Serena van der Woodsen en Gossip Girl. En la ficción, la pareja tuvo sus idas y venidas durante las seis temporadas que estuvo en antena mientras que, en la vida real, los actores se enamoraron y salieron juntos durante tres años, de 2007 a 2010. De sobra son conocidas las bromas que la protagonista de El secreto Adeline gasta a su marido Ryan Reynolds a vista de todos, pero parece que esta afición le viene de lejos y no es el primero que ha sido víctima de sus ocurrencias. El protagonista de You ha desvelado una ocasión en la que la intérprete de Un pequeño favor le hizo creer algo por lo que incluso llegó a replantearse su vida.

En Podcrushed, el podcast de Penn Badgley, abordaron el tema de las bromas. Aunque el actor de The Slap afirmaba que "no me importan mucho", aseveraba que si alguien se tomaba en serio esas cosas y era buena en esa materia, esa es, sin duda, su ex Blake Lively, de 36 años. A continuación, desvelaba una broma épica que su entonces novia le gastó en la época en la que salían juntos en la que la artista llegó a involucrar a todo el entorno del intérprete que da vida a Joe Golberg, el asesino en serie más famoso de la televisión. Una historia que Penn, de 37 años, aseguraba que fue "una locura" y que le hizo dudar de quién era su verdadero padre biológico.

Todo comenzó cuando recibió un correo electrónico de su equipo de relaciones públicas en el que le advertían de que "hay un artículo de prensa que estamos tratando de eliminar pero, para que lo sepas, alguien piensa, o Steven Tyler piensa, que es tu padre". Badgley proseguía explicando que "no recuerdo la frase exacta... ni siquiera lo pensé mucho porque ¿quién en su sano juicio pensaría que eso es verdad?".

Aunque en un principio no se creyó nada, sus representantes se metieron mucho en el papel insistiéndole en que la historia no "desaparecería" puesto que la leyenda del rock estaba convencido de que Penn era el hijo que perdió hace años y se mantenía firme en su supuesta paternidad. Impresionado por lo todo lo que estaba sucediendo el artista reconocía que "en este punto, por supuesto que no creo que sea cierto, pero ¿cómo puede Steven Tyler creer esto? ¡No hay manera! Tienes que estar bromeando: ¿Steven Tyler de Aerosmith piensa que soy su hijo ilegítimo? ¿Qué voy a hacer ahora, hablar con Steven Tyler? No, mi publicista se encargará de esto porque... ¿qué más puede pasar?".

El joven estaba en shock y, Blake, cerebro de todo, decidió incluir a un personaje más en la broma e insistió a su chico para que llamara a su madre, Lanne Badgley, y esta le aclarara la situación. "Mi mamá no es actriz, ni tampoco es bromista, y está enfadada", proseguía narrando Badgley, añadiendo que "yo le digo: 'Mamá, ¿por qué estás molesta?. Ella hace una pausa, es decir, la pausa que me convenció, y dice: ¿Por qué crees que nos mudamos fuera de Maryland?". Esto dejó fuera de juego al artista que "de verdad, durante unos cinco o siete segundos, que es mucho tiempo, me quedé sin palabras. Mi mundo se estaba reorganizando. Pensé: '¿Estás bromeando? ¿El hijo de Steve Tyler?'".

En ese corto lapso de tiempo Penn llegó a creerse completamente toda la conspiración orquestada por su chica, llegando incluso a plantearse si debería desarrollar una carrera musical siguiendo los pasos de su supuesto padre "Siempre quise tocar música", señalaba, de hecho, el actor tiene una banda llamada MOTHXR, aunque compartía que "no quería explotar al hombre, definitivamente no quería hacer eso".

Pero, finalmente se percató y todo se desvaneció cuando "me di cuenta de qué día era. La lógica entró en acción" al advertir que había hablado con su madre horas antes del Día de los Inocentes, descubriendo así toda la verdad. Tras revelar este divertido e inverosímil episodio, Penn aseguraba que "cualquiera que esté en mi vida y quiera gastarme una broma, adelante, que lo intente, porque nunca pensaré que se trata de eso. Supongo que confío, supongo que eso dice algo bueno sobre mí, pero nunca pienso que alguien quiera hacerme una broma, así que Blake tenía eso a su favor".