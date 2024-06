La actriz Dove Cameron y Damiano David, vocalista de Manneskin, de lo más acaramelados en la alfombra roja

Era el mes de noviembre cuando uno de los los cantantes más conocidos del panorama rock actual gracias a su participación en el festival de Eurovisión representando a Italia, Damiano David, era fotografiado con una de las chicas Disney, la actriz Dove Cameron. Siete meses después de aquellas primeras imágenes juntos en una playa de Sidney, ambos posan de los más acaramelados en un evento en Los Ángeles, ya sin esconderse de los focos. Guapos, jóvenes y con éxito; forman una de las parejas más atractivas del momento.

Damiano, vocalista de Måneskin, pillado besándose con una chica Disney

Dove Cameron, de 27 años, que saltó a la fama por su papel en la comedia Liv y Maddie no duda en posar con su chico derrochando complicidad en una historia de amor que les hahecho recorrer medio mundo para poder estar juntos: además de verles en Australia, también han viajado a ciudades como Sao Paulo, Brasil o Nueva York.

Ella, una chica Disney

Cameron es además de actriz, cantante y compositora por lo que comparte con Damiano intereses comunes. La intérprete saltó a la fama por su doble papel en la comedia de Disney Channel Liv and Maddie, una ficción por la que ganó un premio Emmy a la mejor artista en programación infantil. Ha participado en otros proyectos de ficción, además de en musicales y cine. Encarnó el papel de Cher Horowitz en la película Clueless (1995) y en 2019 debutó en Londres con su interpretación de Clara Johnson en el musical The light in the plaza. Protagonizó además el thriller Vengeance (en 2022).

Él rompió con su novia de toda la vida

Damiano David llevaba seis años compartiendo su vida con la modelo Giorgia Soleri, con quien rompió el pasado verano después de que transcendiera un vídeo suyo a las puertas de un local de Formentera besando a Martina Taglienti. “Siento mucho que este vídeo haya salido a la luz, no era como quería manejar la situación y ha sido un error mío” dijo entonces que este clip se había grabado después de haber roto con su novia, pero que aun así quería pedir perdón por lo sucedido. “Espero que esto no afecte a la imagen de Georgia y que puedan respetar este momento”, dijo entonces el artista.

La banda italiana atraviesa un momento profesional inmejorable desde hace un tiempo tras haber ganador el festival de Eurovisión 2021. Sus conciertos están abarrotados e incluso han conquistado a rostros conocidos como la actriz Angelina Jolie, de 48 años, y su hija Shiloh, de 17, que no faltaron a uno de los shows de la banda en el histórico Circo Máximo de Roma.