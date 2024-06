Lauren Sanchez reúne a Jeff Bezos y a su exnovio en la graduación de su hijo Nikki

"No tienes idea de lo orgullosa que estoy de ti". Con estas palabras Lauren Sanchez se emocionaba al felicitar a su hijo Nikko, que acaba de celebrar su graduación. El joven, de 23 años, ha finalizado una de las etapas de su formación y ha celebrado la tradicional fiesta con toga y birrete. La orgullosa mamá ha compartido varias instantáneas de la reunión en la que no ha faltado el padre de Nikki, la expareja de Lauren, el exjugador de la NFL Tony Gonzalez, y la actual mujer de este, October "Tobie" Gonzalez. Además estaba, claro, Jeff Bezos, actual pareja y futuro marido de Lauren, pues la pareja ya está comprometida. “Estoy muy emocionada por ver cómo va a ser este próximo capítulo de tu vida. Sé que va a ser maravilloso. Estoy muy orgullosa de ti, no sabes cuánto” dice Lauren en un breve clip.

La celebración demuestra la buena sintonía que hay no solo entre madre e hijo, sino también entre la expareja, que se mostró espontánea y divertida en las imágenes. Estuvieron cenando todos juntos y luego hicieron algunas fotos de familia en las que Lauren y Tony no dudaron en ponerse a bailar entusiasmados. Los ex, que mantienen una estupenda relación, dieron la bienvenida a Nikko en 2001. Este ha mantenido un estrecho contacto con ambos como se pudo comprobar hace poco cuando, en su debut como modelo en la pasarela, se vio a su madre encantada.

Después de romper, Tony conoció a su actual esposa October, con quien se casó en 2007. También ella felicitó al hijo de su marido por este paso en su vida. Tras su separación, Lauren se casó con el empresario Patrick Whitesell, con quien tuvo dos hijos más: Evan, de 17 años, y Ella, de 16. Nikko tiene además otros dos hermanos por parte de padre, una de las cuales aparece en otra de las imágenes de la celebración. Sanchez y Whitesell se divorciaron en 2019 y compartieron desde entonces la custodia de sus hijos, a quienes la prometida de Bezos mantiene en un plano discreto.

Cuando finalizaron de manera oficial los trámites de su divorcio, Bezos y Lauren se mostraron públicamente como pareja. El empresario ya había anunciado entonces su divorcio de su mujer MacKenzie, con quien estuvo casado 25 años y tiene cuatro hijos. La polémica rodeó los primeros pasos de un noviazgo que di mucho que hablar, pero que el tiempo ha demostrado que es sólido, pues en mayo de 2023 se comprometieron.