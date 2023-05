Rumores de infidelidad, un chantaje y un divorcio millonario: recordamos la polémica historia de Jeff Bezos y Lauren Sanchez

Cumplen su cuarto año de relación en este 2023 y se acaban de comprometer. El camino hasta el altar de Jeff Bezos, de 59 años, y su prometida Lauren Sanchez, de 53, no ha sido fácil. Desde el minuto cero su relación ha estado marcada por la polémica, las especulaciones e incluso las demandas a la familia. Sin embargo, no hay barrera que pueda detener al amor, ya lo decía el Romeo de Shakespeare, y la pareja se acaba de prometer que en el futuro se unirá en matrimonio. Le pese a quien le pese son felices. ¿Te acuerdas de cómo fue su polémica historia? La repasamos.

Los detalles del colosal velero de Jeff Bezos valorado en 500 millones de euros que ha estrenado en Mallorca

Jeff Bezos, Mel Gibson, Rupert Murdoch... divorcios millonarios que pasaron a la historia

El 9 de enero de 2019 Jeff Bezos y su mujer MacKenzie anunciaron su divorcio después de 25 años de matrimonio y cuatro hijos en común (uno de ellos una niña que adoptaron en China). “Nos sentimos increíblemente afortunados de habernos encontrado el uno al otro y profundamente agradecidos por cada uno de los años que hemos estado casados. Si hace 25 años hubiéramos sabido que nos íbamos a separar, lo haríamos todo otra vez. Hemos tenido una gran vida juntos como matrimonio y vemos un gran futuro en el horizonte como padres, amigos, compañeros de aventuras y proyectos", explicaba el fundador de Amazon. El divorcio ponía en juego la fortuna de Bezos, el hombre más rico del mundo, de la que su exmujer se quedaba con unos 32.000 millones de euros, convirtiéndose en una de las más ricas del mundo. Esta separación inspiró incluso una serie de televisión titulada Loot.

Solo unas horas después de hacerse pública la sorprendente e inesperada ruptura, se publicaban las fotografías y mensajes privados de Bezos y Lauren Sanchez en el diario National Enquirer. Ella también se había separado como se supo antes. Su marido Patrick Whitesell, con quien estuvo 13 años y tuvo dos hijos, y ella eran amigos de Bezos y su mujer, pues sus casas de Seattle estaban muy cerca. El empresario salía en seguida al paso de esta filtración asegurando que le habían chantajeado antes de publicar el delicado contenido. El caso se retorció un poco más cuando se supo que el culpable de esta filtración habría sido Michael Sanchez, el hermano de la novia del fundador de Amazon. Bezos le acabó demandando por aquello, mientras que Sanchez respondió con otra denuncia por difamación.

Precisamente estas imágenes motivaron el importante escrutinio que hubo sobre su relación. Diversos medios apuntaron a que su noviazgo se habría iniciado meses antes de dar por finalizado sus respectivos matrimonios. Jeff Bezos y Lauren Sanchez se situaron en el punto de mira pues la infidelidad planeaba sobre ellos. Ajenos al revuelo, siguieron adelante y de hecho Bezos tomó una decisión con la que parecía apostar por su vida personal. En 2021 dejaba su cargo como consejero delegado de Amazon, empresa que fundó en 1995, para convertirse en presidente ejecutivo de la compañía.

Su intención, dijo, era poner su esfuerzo en otras iniciativas que le apasionan. “Seguiré participando en importantes iniciativas de Amazon, pero también tendré el tiempo y la energía que necesito para concentrarme en el Fondo Day 1, el Fondo Bezos Earth, Blue Origin (compañía aeroespacial fundada en 2000), The Washington Post (diario que adquirió en 2013) y mis otras pasiones. Nunca he tenido más energía" apuntó. Desde entonces y con una menor carga de trabajo en la citada compañía, Bezos se ha centrado efectivamente en iniciativas como un viaje espacial de 10 minutos con su compañía Blue Origin o sus viajes con Lauren, junto a la que cada imagen es una muestra de amor y complicidad.

Es lo que se puede comprobar en las recientes fotografías que se tomaron de la pareja en Mallorca, donde a bordo de su impresionante velero se habría producido la esperada pedida de mano de Bezos a su novia. La embarcación recorrió diversos enclaves del Mediterráneo, recalando incluso en el festival de Cannes. Para sellar su amor, Jeff Bezos le regaló a Lauren una impresionante sortija con un diamante. “Es tan feliz, me inspira todos los días, me hace una mejor persona cada día; es el ser humano más cariñoso que conozco” reconoció Lauren en declaraciones a The Wall Street Journal. “Nos encanta estar juntos y trabajar juntos. Volamos juntos. Trabajamos juntos. Estamos juntos todo el tiempo” aseguró.