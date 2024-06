Demi Lovato recuerda el momento que tocó fondo y cuenta cómo se ha recuperado de sus problemas de salud mental

Demi Lovato ha vuelto a ver la luz después de cinco tratamientos de salud mental. La cantante, de 31 años, ha hablado a corazón abierto del proceso y cómo se sentía cada vez que era ingresada en un hospital. "He estado en tratamiento hospitalario cinco veces y cada vez que regresaba a un centro de tratamiento me sentía derrotada", señala una conversación con el doctor Charlie Shaffer, hijo de Anna Wintour, en el Centro de Salud Mental Juvenil del NewYork-Presbyterian Hospital. "Conozco esa experiencia de primera mano, pero creo que el rayo de esperanza fue cuando comencé a trabajar y comencé a hacerlo, ya fuera un trabajo, un programa o hablar con mi equipo de tratamiento y entablar relaciones allí".

"Creo que el rayo de esperanza empezó cuando comencé a encontrar la alegría y las pequeñas cosas de la vida. Y eso era algo que antes me resultaba muy extraño porque estaba muy, muy acostumbrada a no ver esperanza", revela la que fuera chica Disney. Lovato asegura que las cosas "definitivamente se sintieron diferentes" después de su quinto tratamiento de salud mental como paciente hospitalizada. "Me sentí como si hubiera tocado fondo y supe lo que tenía que hacer, que era vivir una vida en recuperación. Y eso fue algo que rechacé durante mucho tiempo". Y señala: "También necesitaba los medicamentos adecuados. Creo que en mi caso los medicamentos me han ayudado muchísimo. Han ayudado muchísimo a mucha gente".

Con el tiempo la cantante de Cool for the summer vio cómo las cosas iban mejorando: "Cuando todas las piezas clave empezaron a encajar como un rompecabezas perfecto, empecé a encontrar la luz de nuevo". Lovato confiesa que cuando estuvo ingresada para recibir tratamiento de salud mental se dio cuenta de que esta experiencia no definía quién era ella. No obstante, reconoce que ese periodo y esos retos que ha tenido que superar la han convertido en la persona que es hoy. "Es solo una parte de lo que me soy yo, lo que significa que mis luchas me han moldeado en la persona que se ve hoy, pero nunca se ha convertido en mi identidad”, explicó. "Simplemente, se ha convertido en algo en mí que me hace un poco interesante, supongo que se podría decir”.

No es la primera vez que Lovato habla de sus problemas de salud mental. El año pasado durante su participación en la Cumbre Mente & Hollywood en Los Ángeles habló sobre su trastorno bipolar. “Me sentí tan aliviada tras el diagnóstico". "Me había pasado muchos años batallando y no sabía por qué afrontaba la depresión de ciertas maneras en momentos tan bajos, cuando aparentemente tenía el mundo delante de mí, repleto de oportunidades”.