Sara Carbonero recrea su caída viral y casi acaba de nuevo en el suelo: 'Soy muy torpe'

Sara Carbonero volvió anoche a la tele como invitada de Martínez y Hermanos, el programa de Dani Martínez en Cuatro. La periodista acudió con su inseparable amiga y socia en Slowlove, la también periodista Isabel Jiménez, y recordó uno de los momentos más bochornosos de su carrera: la brutal caída que sufrió en septiembre de 2010 en un evento publicitario.

"Hace muchos años en una rueda de prensa multitudinaria. Me puse divina. Vestido apretado, mi pelo... y tenía que hacer un paseíllo, yo creo que serían cien metros como mucho delante de bastantes cámaras, programa en directo de otra cadena... Pasé muy digna con mis tacones y de repente me pegué, delante de todo el mundo y en directo, una leche... Pero lo fuerte es cómo me levanté porque fue como un visto y no visto... La reportera un cachondeo, se me vio la ropa interior y pasé muchísima vergüenza", lamentó.

Tras compartir esta anécdota, Sara se animó a reproducir la caída ante Dani Martínez y estuvo a punto de caerse de nuevo, ya que al levantarse perdió el equilibrio y casi termina de espaldas contra el suelo. "¿Lo ves cómo no miento? Soy muy torpe. Ahora casi me mato de verdad", dijo entre risas.

La periodista, de 40 años, reconoció que aquella caída le pasó factura. "Ahora a lo mejor me río, pero en ese momento tenía menos experiencia y me dio una vergüenza brutal porque sabía que iba a ser viral", contó. Y así fue. "De hecho la gente se empezó a comparar. Pues yo me caí aquí, a mí también me ha pasado... y oye, me sentí como mejor".

A pesar de que se puso en pie "como un muelle", las cámaras de Sé lo que hicisteis, de laSexta, grabaron su accidente y lo reprodujeron una y otra vez en el programa. La reportera que vio cómo se caía sin poder hacer nada para impedirlo fue Cristina Pedroche, a quien Sara confesó que quería mucho a pesar de lo ocurrido. "Me vaciló un poquito pero son cosas que pasan", concluyó en tono de broma.

Tras la emisión de Martínez y Hermanos, Sara ha reflexionado sobre la que podría haber sido su segunda caída viral. "Caerse y levantarse, como forma de vida. Y saber reírse de una misma, siempre", ha dicho.