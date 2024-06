Sara Carbonero se suma por sorpresa a la limpieza de una playa de Galicia

Sara Carbonero se sumó por sorpresa a la limpieza de una playa gallega. Según informa La Voz de Galicia, la periodista se encontraba en la terraza de la cafetería A Esmorga, de la localidad pontevedresa de Vilagarcía de Arousa, cuando vio a los voluntarios de Limpia Arousa recogiendo colillas del arenal de Carril y se unió a ellos.

"Una compañera se acercó a ella, le contó lo que estábamos haciendo y la invitó. Ella fue encantadora, se preocupó por nuestro trabajo, nos dio muchos ánimos para seguir y se tomó la molestia de grabar un vídeo que subió a su perfil de Instagram, lo que nos dio mucha visibilidad", contó una de las integrantes de Limpa Arousa a la citada publicación.

En tan solo una hora, los voluntarios recogieron 1000 colillas, retiraron fragmentos de plástico, restos de cuerdas, palillos, corcho, algunos pellets, sobres de azúcar de cafeterías cercanas y biosoportes. "A pesar del viento, la mañana estuvo maravillosa, nuestra Ría de Arousa lucía hermosa y tuvimos la visita inesperada de Sara Carbonero, quien se interesó mucho por nuestro proyecto y no dudó ni un segundo en bajar a la arena para ver de cerca lo que estábamos recogiendo. Gracias a todos los voluntarios. Individualmente somos una gota, juntos somos un océano", dijeron los integrantes de Limpa Arousa en sus redes sociales.

La periodista se encontraba en Vilagarcía de Arousa porque su hijo Martín participaba en el Torneo Cidade de Vilagarcía de fútbol benjamín que organiza el Arosa. El pequeño, que cumplió 10 años el pasado 3 de enero, está dando sus primeros pasos como portero en las categorías inferiores del Real Madrid y ya ha comenzado a celebrar sus primeros triunfos. En una final emocionante y muy disputada, su equipo se impuso a su rival, alzándose así con el trofeo. Tras el triunfo, Sara abrazó a Martín y después, con el resto de madres, celebraron "nuestra Champions particular".

En Galicia también se encontraba Nacho Taboada, novio de Sara desde hace más de dos años. El músico tenía varios conciertos con su grupo, Colectivo Panamera. El viernes actuó en El Náutico de la playa de San Vicente do Mar, O Grove, el sábado en La Fábrica de Chocolate, de Vigo, y el domingo de nuevo en El Naútico de San Vicente. A pesar de estar tan cerca, la pareja no pudo verse, o al menos no hay imágenes que lo confirmen.