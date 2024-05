El momento 'fan' de Eugenia Martínez de Irujo con Taylor Swift y Blake Lively La hija de la Duquesa de Alba y su marido, Narcís Rebollo, tuvieron el privilegio no solo de conocer a la cantante sino también a la actriz

Taylor Swift reunió a más de 65.000 personas en el estadio Santiago Bernabéu para el primer concierto en Madrid de su gira mundial The Eras Tour. Muchos de sus fans han hecho realidad su sueño de ver a actuar a su estrella favorita, entre ellos Eugenia Martinez de Irujo, que no solo tuvo el privilegio de escuchar en directo a la cantante, sino que pudo conocerla en persona. "Wowwww!!! Sigo sin palabras…. ·Emoción máxima", señalaba la hija de la duquesa de Alba, que desde anoche se ha declarado Swiftie y compartió una foto junto a la propia Taylor Swift en el backstage.

Es facinante la euforia y pasión que desata estar artista que es todo un fenómeno mundial, pero no solo ella también su legión de seguidores y amigos, entre ellas Blake Lively, que no faltó a su concierto. "Blake Lively y Taylor Swift. ¡Ohhhh My God!", confesaba la Duquesa de Montoro junto a otra imagen en la que aparece abrazada a la protagonista de Gossip Girl, con la que disfrutó a su lado del concierto. Blake Lively estaba junto a su marido Ryan Reynolds en Madrid para vivir su fenómeno fan y el de sus hijas por su amiga y cantante, que dio comienzo al concierto saludando a sus fans en español: "Buenas tardes, encantada de veros", señalaba la intérprete de Miss Americana y Cruel Summer.

Las fotos de Eugenia con la intérprete de Miss Americana y la mujer de Ryan Reynolds ha despertado una envidia sana entre sus miles de fans. "Que suertuda", señalaba su amiga Mar Flores o "Wow que suerte", decía Alejandra Prat. "Que fuerte, te hiciste una foto con ellas...", es el comentario de otro de sus seguidores, y entre los cientos de mensajes no solo mostraban su asombro, sino también la cara de felicidad de Eugenia al conocer a estas dos estrellas. Su marido, Narcís Rebollo, tampoco faltó al concierto y acudió en calidad de presidente en España y Portugal de Universal Music, sello discográfico de la cantante.

Marta Ortega, Isabelle Junot junto a su marido, Álvaro Falcó, Nieves Álvarez, Paloma Segrelles y Aitana fueron otros de los rostros conocidos que acudieron al espectáculo de Taylor en Madrid, que duró cerca tres horas y media, y corearon las canciones de la estrella en medio de una puesta en escena asombrosa.