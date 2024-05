El desgarrador relato de Jeremy Renner, que detalla las secuelas del accidente que sufrió hace año y medio

Hace un año y medio que vivió uno de los momentos más complicados de su vida. El actor Jeremy Renner sufrió en enero de 2023 un grave accidente al quedar atrapado bajo un quitanieves por intentar salvar a su sobrino del impacto. El intérprete, que estuvo durante meses recuperándose de lo sucedido, ha recordado aquellos momentos en una entrevista en el The Tonight Show Starring Jimmy Fallon donde promocionaba la tercera temporada de El jefe de Kingstown. El artista rodó estos capítulos después del accidente que casi le cuesta la vida y tras el que aún arrastra algunas secuelas.

En un conmovedor y a la vez desgarrador relato, el intérprete habló de lo ocurrido. "La máquina se me fue de las manos y estaba dirigiéndose hacia mi sobrino e iba a aplastarlo. Así que salté sobre el coche, o lo intenté, y me enredé en las ruedas. Y me rompí 38 huesos, fue horroroso" dijo. Enumeró todas las prótesis que tuvieron que ponerle y aún lleva. "Mi pierna izquierda es de metal, media cara es de metal, todo el lado derecho de mi espalda es metal" explicó. Tuvo 14 fracturas en las costillas y uno de sus globos oculares se desprendió de su cuenca. "Se te pasan cosas raras por la cabeza: 'supongo que es real, pero me preocuparé después'. Me miré las piernas y estaban todas retorcidas, y pensé 'me preocuparé de esto luego, primero tengo que preocuparme por respirar'".

Asegura que, a pesar de que fueron momentos muy complicados y que le pusieron al límite "físico, espiritual y emocional", ha sacado algo positivo. "No tendré un mal día en el resto de mi vida, es imposible, ese es el regalo". Una de las lecciones que sacó de aquel traumático momento fue el mantener la calma. "Es importante aprender a no entrar en pánico y a concentrarse. Tuve que exhalar con todas mis fuerzas para volver a aspirar aire". Aunque se muestra fuerte y capaz de superar cualquier cosa, los recuerdos le siguen persiguiendo. "Lo revivo todas las noches. Está en mis visiones. Está en mis sueños y en mis momentos de vigilia" reconoció.

Renner fue arrastrado debajo de un quitanieves

Renner, de 53 años, conocido por películas como Ojo de halcón y En tierra hostil, estaba utilizando un quitanieves para despejar el camino de su casa y que su sobrino pudiera sacar el coche. Su vivienda está en la región de Mt.Rose-Ski Tahoe, que en enero de 2023 fue una de las más afectadas por el temporal Elliot. El artista logró remolcar el coche de su sobrino, pero la quitanieves, que no tenía puesto el freno de mano, comenzó a moverse hacia los lados y a rodar cuesta abajo. El actor logró saltar del vehículo, pero vio cómo este se dirigía directamente a su sobrino. Intentó subirse de nuevo a él para detenerlo o desviarlo, pero fue arrastrado debajo.

Costillas, pierna y mandíbulas rotas, hematomas y fractura de costillas y otros huesos fueron los terribles efectos del accidente. Sufrió un fuerte traumatismo torácico que requirió que le trasladaran en avión y le sometieran a una cirugía de emergencia. El intérprete, decidido a no dejar que sus lesiones le frenaran, hizo rehabilitación y se ayudó de un bastón para caminar hasta que logró retomar los rodajes.