Sienna Miller habla de la infidelidad de Jude Law y del caos que provocó en su vida

Sienna Miller y Jude Law formaban una de las parejas más admiradas y atractivas del cine hasta el punto que los medios de comunicación se referían a ellos como la pareja de moda después de que se enamoraran en el rodaje de la película Alfie en 2003, pero ni el guionista más reputado de Hollywood hubiera podido hilar tan fino al escribir el argumento de esta historia de amor que pronto se convirtió en un culebrón que durante meses copó los diarios internacionales. Jude Law reconoció públicamente que había sido infiel a su prometida, Sienna Miller, con la niñera de sus tres hijos -nacidos de su matrimonio con Sadie Frost-. Y aquello supuso una bomba mediática a mediados del año 2005.

Sienna Miller abandonó de inmediato la casa que ambos compartían y se marchó a un hotel. Pronto se quitó el anillo de compromiso de 29.000 euros que Jude le había regalado y después de ausentarse de algunas representaciones, volvió a los escenarios en la obra As You Like It, en el West End londinense. Parecía no haber vuelta atrás, no existía perdón posible. Sin embargo, pasado el tiempo hubo reconciliación, pero el final definitivo llegó en 2011.

Han pasado casi 20 años de lo sucedido y Sienna Miller no ha tenido inconveniente en hablar sobre el circo mediático que rodeó su relación con Jude Law y cómo afortunadamente logró salir de aquella vorágine. La actriz describió su romance como "la experiencia más surrealista", en una entrevista con James Corden en This Life of Mine de SiriusXM. La protagonista de Alfie vivió un auténtico calvario con los paparazzi tras romper con el actor de El talento de Mr Ripley .

"Es tan surrealista mirar hacia atrás y ver fotografías de la cantidad de gente que estaba encima de mí todo el tiempo", le explicó al presentador. "Te vuelve completamente loca, lo cual es ideal para ellos", dijo Miller, refiriéndose a los tabloides. "Cuanto más loca, mejor será en términos de venta de periódicos, esa manía inglesa de simplemente querer derribar a la gente", contó, al mismo tiempo que reconoció que "estaba perdidamente enamorada" de Jude Law.

“Fue en muchos sentidos el momento más emocionante. Acababa de empezar a trabajar y estaba en una gran película y enamorada de este ídolo, y muy, muy feliz, pero la otra cara de la moneda se volvió oscura muy rápido", dijo Miller, que tenía en ese momento 23 años. Era perseguida incesantemente por los paparazzi, fue víctima de escuchas telefónicas y en un momento dado llegó a contar que The Sun había obtenido registros médicos de un embarazo que no llegó a término en 2005.

Pasado el tiempo, ha admitido a James Corden que se siente "muy afortunada de estar todavía aquí" después de "beber demasiado" y "salir demasiado" para hacer frente a la presión mediática. "Creo que puede provocar locura y caos. Lidias con agresión y violencia, eres una presa y te persiguen todos los días, por lo que te vuelves paranoica". "Fue simplemente una especie de desastre y hubo mucho caos en nuestra relación. Creo que todo se retroalimentó y se convirtió en una energía muy difícil de manejar".

Miller y Law salieron durante casi un año antes de comprometerse el día de Navidad de 2004. Sin embargo, siete meses después el escándalo llegó a sus vidas después que Law hubiera engañado a su prometida con la niñera de sus hijos, Daisy Wright, de 26 años. En 2006 rompieron, pero retomaron su romance en 2009 hasta que rompieron definitivamente en 2011. Sienna Miller comenzó ese año un noviazgo con el actor Tom Sturridge y le dio la bienvenida a su hija Marlowe en julio de 2012. Se separaron tres años después de nacer su hija y en diciembre de 2023 dio a luz a una niña junto al actor Oli Green, 14 años menor que ella. Por su parte, Jude Law es padre de siete hijos con cuatro madres distintas. Con su primera mujer, Sadie Frost, tuvo tres hijos Rafferty, Iris y Rudy; con la modelo Samantha Burke tuvo a su hija Sophia; con Catherine Harding tuvo otra niña, Ada; y dos hijos con la psicóloga Phillipa Coan, con quien se casó en secreto en 2019.