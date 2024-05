El emotivo mensaje de Núria Cunillera a su marido, Xavi Hernández, tras su polémica destitución del FC Barcelona

Xavi Hernández ha recibido el calor y los ánimos de su mujer tras su polémica destitución del FC Barcelona, anunciada por el club este viernes tan solo un mes después de anunciarse su continuidad y tras unos últimos días de enorme revuelo mediático en torno al equipo culé. Al conocerse la noticia, Núria Cunillera dedicaba un emotivo mensaje a su marido donde le transmite que "no puedo estar más orgullosa de ti", comienza diciendo en el texto que compartía en su perfil público.

Xavi Hernández y su familia disfrutan de sus vacaciones en Marbella

"Enhorabuena por todo lo que has conseguido (que no era fácil)", continúa la periodista de 43 años en alusión a los dos títulos que el entrenador ha logrado al frente del banquillo blaugrana: el campeonato de Liga y una Supercopa de España durante la pasada temporada. "Eres el mejor, y los que te conocemos lo sabemos bien. Un ejemplo y siempre fiel a tus valores ¡Único!", subraya por último la esposa del técnico egarense, concluyendo con un romántico "te quiero".

Núria siempre ha sido el principal apoyo de Xavi en los buenos y malos momentos, por lo que esta no iba a ser una excepción. Juntos desde hace más de una década, forman una bonita familia al lado de sus hijos Asia (8 años) y Dan (5). Las sentidas palabras de la comunicadora a la leyenda del fútbol español llegaban tras la carta despedida que este había dirigido a los aficionados del Barça, donde reconocía que "nunca es fácil dejar el club de tu vida".

El entrenador, que vivirá su último partido con el equipo este domingo contra el Sevilla en el Sánchez Pizjuán, se marcha después de dos años y medio a la cabeza de un vestuario al que guarda un enorme aprecio, ha señalado. Además, ha querido dar las "gracias a la afición por el cariño que siempre me han demostrado en todo momento", recordando que a partir de ahora "seré un culer más en las gradas, ya sea en el estadio olímpico o en unos meses en el Nou Camp Nou".

Admitendo que en esta campaña "las cosas no han salido como queríamos", tras quedar segundos en la clasificación y no levantar ningún gran trofeo, destacaba que aún así "hemos ayudado a crecer a una nueva generación de jóvenes de La Masía que inspiran a todos los fans". Para terminar su misiva, ha deseado lo mejor a la entidad "que tengo en mi corazón", la que sin duda marcó su exitosa e inigualable carrera como jugador.

Este sábado, además, Xavi Hernández ofrecía su última rueda de prensa previa a un choque liguero, donde confesaba que "han sido días complicados pero estoy con la conciencia tranquila. No me arrepiento de nada y he sido honesto con todos". También ha revelado que se reunió ayer con el presidente Joan Laporta, donde "me transmitió sus razones del porqué cree que se necesita un cambio de rumbo", por lo que "sólo me queda aceptarlo y respetarlo". Al finalizar dicho encuentro, "nos dimos la mano, un abrazo y nos deseamos suerte", relataba el técnico de 44 años.

En cuanto a sus seres queridos, el que fuera campeón del mundo con la Selección en Sudáfrica 2010 cumplirá el próximo julio su onceavo aniversario de boda. Cabe recordar que se casó con Núria en 2013 en el Jardín Botánico Marimurtra de Blanes, en Girona. Aquel día, tras la ceremonia, los recién casados y sus casi doscientos invitados se trasladaban hasta El Convent, un edificio del siglo XVI donde disfrutaron del banquete nupcial.

El pasado noviembre, la periodista concedió una entrevista a ¡HOLA! donde hacía un balance muy positivo de su matrimonio y "la verdad es que no puedo pedir más", nos contaba. Sobre sus dos niños, preguntada por si seguirán algún día los pasos de la legendaria estrella azulgrana, afirmaba que "son muy pequeños todavía, pero a Asia ya se le nota que no le interesa el fútbol… A Dan, sí, de hecho lo practica en extraescolares y también le gusta que su padre le traiga camisetas de jugadores", añadía.