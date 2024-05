Bessie Carter y Sam Phillips están juntos: la historia de amor de 'Los Bridgerton' más allá de la ficción

El amor es uno de los ingredientes principales de las tramas de Los Bridgerton, serie que acaba de estrenar su tercera temporada en Netflix y que se sitúa como una de las más vistas de la plataforma. Una de las incorporaciones de esta entrega es Lord Debling, un aristócrata al que interpreta a Sam Phillips (39), actor que se acaba de incorporar y que curiosamente está enamorado de una de sus compañeras. En los nuevos capítulos es uno de los pretendientes de Penelope Featherington (Nicola Coughlan) mientras que en la vida real comparte su vida con la 'hermana' de esta, Bessie Carter (30), que interpreta a Prudence Featherington.

-Quién es quién en la tercera temporada de 'Los Bridgerton'

-Phoebe Dynevor se ha comprometido, 'Los Bridgerton' se van de boda

La historia de Los Bridgerton está basada en la saga homónima de Julia Quinn, pero Lord Debling no aparece en los libros sino que lo han creado los guionistas de la serie. En el exitoso drama de época (transcurre 1815), los personajes de Bessie y Sam no están relacionados, el único vínculo que tienen es la gran protagonista de esta tercera temporada: Penelope, que siempre ha sido uno de los principales ejes al interpretar también a la escritora Lady Whistledown, cuya identidad es el gran misterio de la serie.

Aunque las historias de sus personajes son independientes, compartir las largas jornadas de rodaje podría haber provocado el acercamiento entre Bessie Carter y Sam Phillips. La pareja no ha dado detalles de cómo comenzó su historia de amor, por lo tanto no se sabe con exactitud si tuvo como escenario la grabación de lo nuevo de Los Bridgerton. Sea como fuere, no esconden el gran entendimiento que hay entre ambos y posan con total naturalidad ante los flashes. Desde su primera aparición conjunta en marzo de 2023, cuando acudieron a la representación de A Little Life en el teatro Harold Pinter (Londres), se han vuelto inseparables.

-Ruby Barker, actriz de 'Los Bridgerton', denuncia que durante el rodaje sufrió problemas de salud mental y no tuvo apoyo

-'Los Bridgerton': los consejos de Regé-Jean Page y Jonathan Bailey a, Luke Newton, el nuevo protagonista de la serie

Las salidas familiares

Hay un gesto más que evidencia que su historia de amor va muy en serio y avanza con firmeza: Sam ya conoce personalmente a sus mediáticos suegros e incluso ha acudido con ellos a actos públicos. En noviembre, la pareja estuvo en el estreno de Wonka en Londres con los padres de ella, Imelda Staunton y Jim Carter, quienes llevan más de cuatro décadas juntos y forman una familia de cine al lado de su única hija, Bessie Carter.

Un mes más tarde protagonizaron otra salida familiar también en Londres, concretamente en The Royal Festival Hall. Entonces posaron con Carter en el evento en el que se celebraba el final de The Crown, ficción de Netflix inspirada en la realeza británica de la que ha formado parte en dos temporadas (la 3 y la 4) como Stephen Chambers, escudero de la Reina. También Imelda estuvo en la serie durante las temporadas 5 y 6 interpretando a Isabel II.