Thylane Blondeau, 'la niña más guapa del mundo' regresa a Cannes: así es ahora su vida

El Festival de Cannes es una de las citas más importantes para todos los que forman parte de la industria cinematográfica, pero también se trata de una ocasión única para los amantes de la moda. Por la alfombra roja desplegada en La Croisette vemos impresionantes looks de Alta Costura, las tendencias que nos han dejado las pasarelas y también sofisticados estilismos como el que ha lucido Thylane Blondeau (23), quien ha causado una gran expectación. No ha pasado desapercibida en esta octava jornada la presencia de la modelo, que fue nombrada "la niña más guapa del mundo" con solo cuatro años.

Rosa Thylane-Lena, como se llama en realidad, se ha mostrado entusiasmada de volver a este evento que pisó por primera vez en 2016. Siete años después, y ya sin la polémica que marcó el hecho de que debutara siendo menor de edad (tenía 15 años), ha vuelto. La modelo y actriz, que es hija del ex futbolista francés Patrick Blondeau y de la diseñadora Veronika Loubry, ha deslumbrado con un vestido negro de Givenchy con detalles de encaje, cuello chimenea y una hilera de botones forrados en la espalda. Lo ha combinado con joyas de Messika.

Gracias a su aparición en la premiere de la película The Apprentice hemos podido comprobar que sigue teniendo los mismos rasgos que la llevaron a ser considerada la niña más guapa a raíz de la publicación de una imagen suya sentada en el suelo, con su larga melena rubia despeinada y mirando al objetivo con sus impresionantes ojos azules, como un auténtico ángel. Aquella instantánea dio rápidamente la vuelta al mundo. En las casi dos décadas que han pasado desde que recibió este 'título' sí ha cambiado algunos aspectos como el color del pelo, ahora ligeramente más oscuro y completamente liso.

Durante estos años, Thylane no ha acudido a Cannes, pero sí ha estado presente en otros actos de gran relevancia y ha seguido adelante con su carrera en la moda. Su popularidad de pequeña no fue un lastre, todo lo contrario. Fue la oportunidad perfecta de continuar con una trayectoria que entonces ya había comenzado al aparecer en un desfile de Jean Paul Gaultier y protagonizar varias editoriales. También ha sido imagen de prestigiosas firmas y forma parte de la agencia IGM, la misma a la que pertenecen Ester Expósito, las hermanas Gigi y Bella Hadid, Hailey Bieber o Iris Law. Además, tiene su propia firma, Heaven May y ha participado en tres largometrajes en Francia.

Su lado más personal

En cuanto a su vida privada, mantiene desde hace más de cuatro años una relación con Benjamin Attal, con el que adora viajar y ha estado veraneando en las playas de Ibiza. El empresario también está estrechamente vinculado con la moda puesto que tiene la marca Drunk Boyz Corporation. Es uno de sus grandes apoyos, al igual que sus padres (están separados) y su hermano, quienes se sienten muy orgullosos de todo lo que ha logrado y del sacrificio que la ha acompañado desde que siendo una niña comenzó ya a adentrarse en el mundo laboral.

Thylane también está muy pendiente de su madre, quien atraviesa un momento difícil marcado por la enfermedad del hombre con el que comparte su vida desde 2016, el productor Gérard Kadoche. La propia Veronika contaba recientemente en France2 que su pareja fue diagnosticado de cáncer de páncreas hace un año gracias a un análisis rutinario: "Es una lucha de dos personas. Lo amo y quiero que viva años a mi lado, no puedo imaginar la vida sin él. Soy una guerrera a su lado, una amazona".