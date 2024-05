Con Finito de Córdoba y una felicitación muy especial: así ha celebrado Arantxa del Sol su cumpleaños

Arantxa del Sol celebró ayer su 52 cumpleaños junto a su marido, el diestro Finito de Córdoba. La presentadora comenzó el día con un romántico desayuno en una de sus cafeterías favoritas de Córdoba, ciudad en la que reside con su familia desde hace más de dos décadas. "El mejor desayuno con la mejor compañía ¡para celebrar mi cumpleaños!", publicó junto a esta foto en la que aparece con el hombre de su vida. "¿Sabéis con lo que soñaba muchas veces en Honduras? ¡Con disfrutar de un buen chocolate con churros! Y hoy, por fin, se hace realidad", añadió emocionada.

Después, la asturiana comenzó a recibir numerosas felicitaciones. La más especial fue la de su hija Lucía. La joven, de 21 años, compartió esta preciosa foto y el siguiente mensaje: "Feliz cumpleaños. Te quiero". Arantxa, emocionada, respondió: "Y yo a ti más".

Tras su complicado paso por Supervivientes, la presentadora disfruta ahora de lo que más quiere. "Celebro 52 maravillosos años de vida. Otra vuelta al Sol. La felicidad que siento al mirar hacia atrás y ver el camino recorrido, lleno de amor y crecimiento es fascinante. Cada momento compartido con mi familia ha sido un regalo, y hoy, más que nunca, celebro la alegría de estar rodeada de quienes amo en este día. ¡Por muchos años más juntos!", escribió junto a varias fotos de su álbum más personal en las que aparece con sus padres, su hermana, su marido y sus hijos.

El concurso de la asturiana finalizó de la peor manera posible. El pasado lunes, Mediaset comunicó que dejaba de contar con la presentadora en las galas del reality por su incidente con Ángel Cristo Jr. en los Cayos Cochinos. "Tras reflexionar profundamente, poder descansar y estar con mi familia de nuevo, reconozco y me arrepiento de mis acciones, y aunque respondieron a la presión, a la coacción y a los nervios vividos en un momento muy específico del programa, no justifica mis actos, nunca. Me siento profundamente arrepentida", aseguró Arantxa. A pesar de todo, la presentadora está muy agradecida porque "la experiencia en la isla ha sido enriquecedora y llena de aprendizajes".