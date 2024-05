Sienna Miller ya tiene sucesora: su hija Marlowe, de 11 años, debuta en Cannes

La alfombra roja del festival de Cannes se está convirtiendo en punto de encuentro de las estrellas más conocidas del cine internacional, pero también en escenario de tiernas imágenes familiares. La última ha sido la protagonizada por la actriz Sienna Miller, de 42 años, que acudió al estreno de la cinta Horizon: An American Saga con su madre Josephine, su novio Oli Green, de 27 años, y su hija Marlowe, de 11. Esta cita ha supuesto el debut de la pequeña en un evento de estas características, pues Sienna mantiene bastante discreción en lo que se refiere a su familia. Marlowe, hija de la intérprete y su expareja Tom Sturridge (estuvieron juntos desde 2011 y 2015), mostró su gran parecido con su madre.

Llevaba la melena suelta y un precioso vestido en tono rosa con un gran adorno en la cintura, una especie de pétalos de flor en la parte delantera. Su madre, que fue madre por segunda vez de una niña junto al actor Oli Green a finales del pasado año, optó por un vestido en tono lavanda que combinaba transparencias y una especie de capa con volantes. La artista se unió a Kevin Costner, protagonista y director de la citada película, que se emocionó mucho al escuchar la ovación que le dedicó el público del festival. El director contó con la compañía de cinco de sus siete hijos, Annie, 40, y Lily, 37, nacidas de su matrimonio con Cindy Silva, y Cayden, 17, Grace, 13, y Hayes, 15, de su unión con su exmujer Christine Baumgartner.

La felicidad de Sienna se reflejó en las imágenes que se tomaron de la artista con su hija y su pareja, pues la intérprete atraviesa un momento personal dulce. Ella misma confesaba en Vogue que, a pesar de que su embarazo no había sido planeado, llevaba tiempo queriendo ampliar la familia y se sentía "más preparada psicológicamente" que cuando tuvo a su primogénita. De esa dulce espera recuerda que pasó mucho tiempo preparándose para tener un buen parto, pero no pensó en ningún momento qué pasaría cuando llegara a casa con su bebé en brazos. Ahora ha tenido en cuenta todas las situaciones y reconoce no haberse presionado a sí misma tanto como la primera vez.

Después de una etapa en Nueva York, Sienna y Oli se han instalado en Londres. La historia de amor de la pareja comenzó en 2021 en la fiesta de Halloween de un amigo en común y su presentación como pareja llegó en 2022, en uno de los eventos enmarcados en la celebración de los Oscar. La actriz ha reconocido que Oli, que participa en la exitosa serie The Crown, insistió mucho para que saliera con él. No ha sido obstáculo para la pareja la diferencia de 15 años de edad que les separa. "Me imagino que sería complicado para cualquiera entenderlo, pero no ha habido nada más que amor y alegría. No creo que se pueda hacer una norma sobre cuestiones del corazón, nunca he podido hacerlo" aseguraba Miller.

En el estreno Sienna coincidió con Alexa Chung, que actualmente sale con su ex Tom Sturridge y con quien la actriz mantiene una cordial relación.