Sienna Miller ha sido madre por segunda vez de una niña junto al actor Oli Green

El 2024 ha comenzado con la mejor noticia posible para Sienna Miller (42) y Oli Green (27), quienes han iniciado una nueva etapa con el nacimiento de su hija, con la que ya están en casa. La protagonista de The Girl no ha anunciado su nueva maternidad y ha preferido mantener la buena noticia en secreto, pero ha sido fotografiada por Daily Mail caminando con su niña. Acompañada de su pareja y con un café en la mano, la artista aparece saliendo de una cafetería al oeste de Londres, donde tienen fijada su residencia, con la recién nacida descansando tranquila y muy abrigada en un portabebés con estampado paisley valorado en casi 4000 euros.

La felicidad de Sienna se ha multiplicado con el nacimiento de su niña, con la que ha convertido en hermana mayor a Marlowe, a la que tuvo hace 11 años fruto de su relación con el actor Tom Sturridge, quien actualmente sale con Alexa Chung. Ella misma confesaba en Vogue que, a pesar de que su embarazo no había sido planeado, llevaba tiempo queriendo ampliar la familia y se sentía "más preparada psicológicamente" que cuando tuvo a su primogénita. De esa dulce espera recuerda que pasó mucho tiempo preparándose para tener un buen parto pero no pensó en ningún momento qué pasaría cuando llegara a casa con su bebé en brazos. Ahora ha tenido en cuenta todas las situaciones y reconoce no haberse presionado a sí misma tanto como la primera vez.

Durante la dulce espera, la protagonista de Anatomía de un escándalo se ha mantenido muy activa y se ha cuidado con clases de yoga prenatal que compartía con otras mujeres embarazadas en un centro social de su nuevo barrio de Londres, donde se han instalado después de una etapa en Nueva York. En cada una de sus apariciones, además, ha dado una auténtica lección de estilo. También en su primeras imágenes con su bebé, en las que aparece con mocasines bicolor. vaqueros, cardigan gris y un maxiabrigo verde con botones dorados.

A comienzos de noviembre, la actriz y modelo dio las primeras pistas sobre si su bebé iba a ser niño o niña. En la fiesta baby shower apostó por un look en tonos rosas y muchos de los invitados llevaban prendas en este mismo color que también estuvo muy presente en los elementos decorativos. Fue en verano, cuando disfrutaba de unas agradables vacaciones en Ibiza, cuando confirmó los rumores sobre su embarazo al presumir de silueta premamá a orillas de las aguas baleares.

Una fiesta de Halloween... que dio paso al amor

El paso más importante de Sienna y Oli ha llegado dos años después del inicio de su relación. La historia de la pareja comenzó en 2021 en la fiesta de Halloween de un amigo en común y su presentación como pareja llegó en 2022 en uno de los actos enmarcados en los Oscar. La intérprete reconoce que el actor de la sexta temporada de The Crown se esforzó mucho en convencerla para quedar a tomar algo y que en uno de esos primeros encuentros estuvo presente Emily Blunt. El amor no tardó en abrirse paso y siempre han demostrado que la diferencia de edad de quince años que hay entre ellos nunca ha sido un obstáculo."Me imagino que sería complicado para cualquiera entenderlo, pero no ha habido nada más que amor y alegría. 'No creo que se pueda legislar sobre cuestiones del corazón, nunca he podido hacerlo·, aseguraba Miller.