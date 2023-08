Unas imágenes de Sienna Miller en Ibiza confirman los rumores: ¡espera su segundo hijo!

No han parado de crecer los rumores en las últimas semanas sobre el posible embarazo de Sienna Miller y ninguna época mejor que la veraniega para salir de dudas. Sin bien en las últimas fotografías que habían transcendido de la actriz, de 41 años, durante su estancia en la Costa Azul junto a su pareja Oli Green, de 26, dejaban espacio a la interpretación, el implacable paso del tiempo ha dejado a hecho evidentes las curvas premamá que luce en las playas de Ibiza, tal y como se puede ver en unas imágenes publicadas por la revista People.

Hablamos con Sienna Miller, un icono de estilo en lo más alto de Hollywood

En ellas vemos a Sienna, muy sonriente, paseando a la orilla del mar con un biquini marron que deja perfectamente a la vista una incipiente, pero evidente, tripita de embarazada. La protagonista de Anatomía de un escándalo ya tiene una hija, Marlowe, de once años, nacida de su relación con el actor Tom Sturridge y que, a su corta edad, ya ha dado indicios de ser una digna sucesora de su madre en lo que a estilo se refiere.

Desde febrero del año pasado, la actriz comparte su vida con el modelo y actor Oli Green, aunque no hicieron su debut en público hasta mayo de 2022 cuando posaron ante las cámaras en una fiesta benéfica en Londres, donde residen. Después les vimos en Roland Garros, en una fiesta en la Galería Nacional de Londres o disfrutando del Festival de Glastonbury. Lo cierto es que al principio se mostraron muy discretos e intentaban huir de los fotógrafos, pero hace tiempo que ya no se esconden y las gradas de Wimbledon ya han sido testigo de sus arrumacos en más de una ocasión.

Este segundo embarazo es para Miller un sueño hecho realidad ya que a finales de 2020, cuando aún compartía su vida con el galerista de arte Lucas Zwirner, confesó en declaraciones a The Sunday Times: "Me encantaría tener más hijos". Sin embargo, su relación se rompió poco después y no ha sido hasta ahora, cuando la actriz, de nuevo enamorada, se ha decidido a dar un hermanito a Marlowe.