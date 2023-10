Sienna Miller presume de embarazo con mucho estilo y junto a su chico, Oli Green

Loading the player...

Sienna Miller se encuentra en un momento muy dulce. A sus 41 años, la actriz está esperando su segundo hijo. Sienna, que destapó su embarazo por sorpresa este verano en Ibiza, ya es madre de una niña de once años, y pronto dará la bienvenida a un bebé fruto de su relación con Oli Green. Junto a él ha acudido a una cena en Londres donde ha presumido de curvas premamá con un look muy estiloso. Si hace unas semanas nos dejaba con la boca abierta luciendo tripita con un outfit de impacto, esta vez ha optado por algo más clásico pero muy favorecedor. Dale al play y no te lo pierdas.

-Sienna Miller impacta con su look y enseña orgullosa sus curvas premamá a sus 41 años