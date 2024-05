El espectacular cambio de Apple, la hija mayor de Gwyneth Patlrow, que cumple 20 años y ha heredado la belleza de su madre La joven, que es muy discreta, estudia en la Universidad de Vanderbilt y todavía no tiene claro hacia dónde quiere encaminar su futuro

El pasado 14 de mayo, la hija mayor de Gwyneth Paltrow y Chris Martin, Apple, cumplía 20 años, convertida en una mujer espectacular, que ha heredado la belleza y el estilo de su madre, a la que está muy unida. En un día tal especial, la protagonista de Shakespeare in love le ha dedicado a su hija unas emotivas palabras, que van acompañadas de unas fotos inéditas: "¿Cómo puede ser que hoy cumplas 20 años? ¡Es surrealista! Eres el ser más extraordinario, el más hilarante y el más brillante que he conocido. Eres la persona más divertida y siempre lo has sido. Desde aquellos días en los que siempre éramos tú y yo hasta ahora, Eres todo para mí y estoy muy orgullosa de ti".

En los últimos años, Apple Martin Paltrow ha experimentado una transformación física extraordinaria, como se puede comprobar en este vídeo. La niña simpática y pizpireta de hace muy poco tiempo ya es toda una mujer. Respecto a su vida personal, sigue siendo muy discreta, sus apariciones públicas son contadas y mantiene cerrado su perfil público. Actualmente, Apple estudia en la Universidad de Vanderbilt y todavía no tiene claro hacia dónde quiere encaminar sus pasos. La joven se lleva muy bien con su hermano, Moses, que recientemente alcanzaba la mayoría de edad. Con él y con su madre, ha soplado las velas por su 20º cumpleaños. Todos los detalles, en este vídeo.

