Gwyneth Paltrow felicita a su hijo Moses por su 18 cumpleaños y sus fans alucinan con este detalle

Gwyneth Paltrow y Chris Martin están de celebración: su hijo pequeño, Moses, acaba de alcanzar la mayoría de edad y la actriz ha querido celebrarlo dedicándole un precioso post. "Feliz 18 cumpleaños, hijo mío. Estoy muy orgullosa de quién eres", comienza diciendo la protagonista de Iron Man y Shakespeare in love, que ha utilizado sus redes sociales para mostrar la imagen más reciente de su hijo.

"Me encanta tu sensibilidad, brillantez y humor tranquilo. Admiro cómo profundizas en los temas que te interesan, convirtiéndote en un experto en sintetizadores de los 80 y la French New Age. Me encanta lo mucho que amas a las personas que amas, pero también lo introspectivo que eres", asegura Paltrow. Hay un mundo tan maravilloso de ideas y armonías dentro de esa preciosa cabeza tuya. Estoy increíblemente orgullosa de la persona que eres hoy, cuando cruzas el umbral hacia la edad adulta. Te quiero más de lo que las palabras pueden expresar @mosesmartin ❤️Mamá", concluye.

Con su pelo castaño claro y sus intensos ojos azules, la imagen demuestra lo que ha crecido Moses en este tiempo. El hijo de la actriz y el cantante, que vino al mundo el 8 de abril de 2006, ha cambiado mucho y, aunque ha heredado rasgos de los dos, sus fans tienen claro a quién se parece más.

"¡Es un clon de su padre!", "Se parece más a Chris que el propio Chris", "Es la viva imagen de su padre", "Mini Chris", "Chirs Martin hizo copiar y pegar", "No podría negar que es su hijo", "¡No puede ser más guapo!" o "Se ha convertido en un hombre hermoso como su papá", son algunos de los comentarios que pueden leerse.

También han sido muchos los rostros conocidos que han querido mandarle todo su cariño en un día tan especial. Es el caso de Kate Hudson: "Es demasiado... ¡Feliz cumpleaños, Moses!", Reese Witherspoon: "¡Adoro a este chico!", Camila Cabello: "¡Feliz cumpleaños!" o Nacho Figueras: "Feliz cumpleaños @mosesmartin", además de Melanie Griffith, Olivia Wilde, Suki Waterhouse, Rob Lowe, Emily DiDonato...

Tras cumplir 18 años, empieza una nueva etapa en la vida de Moses Martin y se marchará a la universidad en otoño. La propia Gwyneth Paltrow habló recientemente sobre el "dolor inminente" que siente por el nido vacío. "Va a ser interesante ver cómo cambia la rutina diaria en casa sin niños", dijo a The Sunday Times el mes pasado.

"La maternidad me ha hecho sentir tan realizada... Ha sido algo central en mi vida, así que ¡no sé cómo voy a manejarlo!", dijo la actriz añadiendo que: "Veo a muchos de mis amigos con hijos que ya han ido a la universidad y, ya sabes, tu hijo cambia. Vienen mucho a casa y eso, pero no es lo mismo que vivir bajo el mismo techo todos los días del año".