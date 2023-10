Gwyneth Paltrow cuenta los pasos que dio antes de comunicar a sus hijos su divorcio de Chris Martin para protegerles

Ha pasado casi una década desde que uno de los matrimonios más admirados y sólidos de Hollywood, el que formaban Gwyneth Paltrow y Chris Martin, decidiera emprender caminos por separado. Algo más de nueve años desde que los padres de Apple, de 19 años, y Moses, de 17, anunciaran una ruptura consensuada que, antes de saltar a la esfera pública en marzo de 2014, fue muy meditada y tras la cual se convirtieron en grandes amigos. Sus niños, ya convertidos en adultos, siempre fueron su prioridad, cuestión que ambos tuvieron clara a la hora de comunicarles que su historia de amor había concluido y que su relación pasaría a ser diferente, pero también muy especial, algo que siguieron al pie de la letra y que mantienen a día de hoy. Ahora, tras cumplirse veintiún años desde que la expareja se conociera en un concierto de Coldplay, banda de la que él es vocalista, en octubre de 2002 cuando la intérprete atravesaba uno de los momentos más duros de su vida a raíz del fallecimiento de su padre, Bruce Paltrow, ella ha contado los pasos que dio antes de darles la noticia a sus hijos.

Evitar "un trauma" y proteger a sus hijos, su prioridad

La fundadora y directora ejecutiva de Goop, que el pasado mes sopló las velas de su 51º cumpleaños y acaba de celebrar el 15º aniversario de su firma de bienestar, ha reconocido que llevó a cabo una intensa labor de recopilación de información de otras personas cuyos progenitores se habían separado para analizar y valorar fríamente cómo quería afrontar esa misma situación en primera persona. Todo, por supuesto, antes de revelárselo a Apple y Moses, a quienes deseaba proteger a ultranza y generarles el menor dolor posible. "Mis hijos son geniales. Están con los pies en la tierra, están agradecidos y son divertidos", ha comenzado diciendo la reconocida actriz en una entrevista con Bustle, declaraciones en las que ha admitido que tanto ella como su exesposo "realmente no queríamos hacer que experimentaran el divorcio como un trauma".

Por ello, y pese a que eran conscientes de que el proceso no iba a ser fácil y los cambios en el seno de la familia serían sustanciales, en todo momento tuvieron claro que su meta era que "nunca se sintieran en el medio" y que en ninguna circunstancia escucharan al uno hablar en malos términos del otro. Durante su investigación de "hogares rotos", se encontró con que la gran mayoría expresó que no le importaba tener padres divorciados, si bien "el hecho de que no se hablaran, que no pudieran sentarse ambos a la mesa para mi cumpleaños... Dijeron que eso era lo más horrible", ha recordado. Fue entonces cuando supo que nunca sería protagonista de una situación así.

Una familia muy unida basada en la amistad de Gwyneth y Chris

Con el paso del tiempo, tanto Gwyneth, que está casada desde septiembre de 2018 con el productor Brad Falchuk, como Chris, novio de Dakota Johnson desde hace cerca de seis años, se han convertido en todo un ejemplo de expareja bien avenida que vela por el bienestar de sus hijos aun habiendo rehecho sus vidas en el plano sentimental. Tanto es así, que incluso en el último cumpleaños del músico, que celebró sus 46 vueltas al sol en marzo, la estrella de cintas como Amor ciego, Shakespeare in love o Iron man publicó una fotografía en la que aparecían los dos en actitud cómplice y junto a la que escribió unas bonitas palabras: "Feliz cumple al padre más dulce y amigo. Te queremos, Cajm".

Una anécdota más que se suma a la interminable lista de gestos que evidencian su fabuloso vínculo, que se hace extensible a sus respectivas parejas, quienes también se llevan a las mil maravillas y es habitual verles compartiendo vacaciones juntos en compañía de sus hijos, ya que, ante todo, son orgullosos padres.

