El ex de Tori Spelling, Dean McDermott, hace oficial su relación con Lily Cabo en pleno proceso de separación Para sorpresa de sus seguidores, la actriz de 'Sensación de Vivir' ha reaccionado a la fotografía de la pareja y les ha dedicado unas palabras

Desde que anunciaron su separación hace casi un año, la vida de Tori Spelling (50) y Dean McDermott (57) ha sido una auténtica montaña rusa, repleta de cambios e idas y venidas. De hecho, no fue hasta un año después — en marzo— cuando la intérprete informó de que le había pedido oficialmente el divorcio. Ahora, casi dos meses después, el actor ha debutado públicamente con su nueva pareja, Lily Calo.

Para esta ocasión tan especial en la que el actor de 57 años ha presentado oficialmente a su novia, ha escogido de telón de fondo el ilustre The Magic Castle, situado en el distrito de Hollywood en Los Ángeles, donde se han realizado la primera fotografía que ha compartido a través de su perfil público. En ella la pareja aparece radiante de felicidad posando en el photocall del club nocturno para magos y fanáticos de la magia antes de disfrutar de una actuación.

Tori Spelling solicita oficialmente el divorcio de Dean McDremott y se lo comunica en pleno directo desde su podcast

Sin ocultar la felicidad, ambos sonríen ante las cámaras mientras el actor sujeta a su chica de la cintura. Junto a esta instantánea, Dean McDermott le ha dedicado unas preciosas palabras a Lily Calo: "A veces solo tienes que ponerte tus mejores prensas y llevar a tu chica al Castillo Mágico. ¡Porque ella es mágica!. My amor". Una actuación con la que el comediante da un paso muy significativo en medio del proceso de divorcio con Tori Spelling.

Tori Spelling acerca posturas con su madre en su difícil momento ¿cuál fue el motivo de su distanciamiento?

Por su parte, Lily Calo, que trabaja como ejecutiva de cuentas en la marca de salud Conscious Community Global, también ha querido presumir de su amor compartiendo una preciosa instantánea de los dos en blanco y negro y asegurando que desde que están juntos "tengo paz y tengo amor. Tengo el corazón agradecido". El detalle que no ha pasado desapercibido entre sus seguidores es que la propia Tori ha comentado la imagen con el siguiente comentario: "Los amos a ambos". Cabe recordar que Spelling reveló durante uno de sus poscast, Mal Spelling, que se llevan bien y que disfruta de su compañía en las celebraciones familiares: "Me gusta mucho Lily. No está mal".

El nuevo susto de Tori Spelling en su etapa más complicada: fue evacuada de su casa por la policía

Así fue la historia de amor de Tori Spelling y Dean McDermott

Tori Spelling y Dean McDermott se conocieron en 2005 en el rodaje de la miniserie Mind on the murder, que actualmente está disponible en HBO Max. Aunque los dos estaban casados, el flechazo fue inmediato y no dudaron en dejar a sus respectivas parejas (Charlie Shanian y Mary Jo Eustace) para estar juntos. Una historia de amor que sellaron dándose el ‘sí, quiero’ el 7 de mayo de 2006 en una discreta boda en Fiji.