¿Dormir en habitaciones separadas rompió su matrimonio? Tori Spelling responde

El matrimonio de Tori Spelling (50) y Dean McDermott (57) ha sido una auténtica montaña rusa, repleta de idas y venidas. El actor canadiense abandonó la mansión de Beverly Hills (Los Ángeles) que compartía con la protagonista de Sensación de vivir el pasado mes de junio. Una muestra de que sus caminos habían tomado rumbos diferentes que se oficializó el 1 de abril cuando la intérprete confirmó en su podcast, Misspelling, que había iniciado los trámites de divorcio.

Tori Spelling acerca posturas con su madre en su difícil momento ¿cuál fue el motivo de su distanciamiento?

Ahora, también a través de Misspelling, la popular actriz estadounidense ha dado más detalles de cómo era la convivencia conyugal con la estrella de Open Range. Entre las declaraciones que la intérprete ha hecho ha llamado poderosamente la atención dos detalles en particular: habitaciones separadas y un cerdito como mascota, poniendo así fin a los rumores que comenzaron a raíz de la entrevista que McDermott ofreció al Daily Mail en la que aseguró que su relación se había roto por estos factores.

“En los últimos tres años dormíamos en cuartos diferentes por elección propia", ha confesado Tori. “Él dijo que había pasado por culpa de un cerdito y eso no es cierto. El animal solamente durmió con nosotros una noche porque estaba acostumbrado a eso y nos lo recomendaron, pero, cuando se orinó en la cama, él quiso que se fuera y yo lo entendí. Eso fue todo”.

Tori Spelling presume orgullosa de la graduación de su hija a los 14 años pese a los obstáculos

Así mismo, la intérprete de Salvados por la campana ha expresado que a su ahora exmarido no le gustaba su manía de dormir con la televisión encendida, algo que para ella era una vía de escape de la realidad. “Era mi manera de desconectarme y entretenerme después de un día duro de trabajo. ¿Pero sabéis qué? Él ahora no está ni en mi cama, ni en el matrimonio”.

Así fue la historia de amor de Tori Spelling y Dean McDermott

Tori Spelling y Dean McDermott se conocieron en 2005 durante el rodaje de la miniserie Mind on the murder, que actualmente se encuentra disponible en la plataforma de streaming HBO MAX. A pesar de que los dos estaban casados en ese momento, el flechazo fue inmediato y no dudaron en dejar a sus respectivas parejas (Charlie Shanian y Mary Eustace) para comenzar algo juntos. Una historia de amor a la que pusieron el broche de oro el el 7 de mayo de 2006 dándose el 'sí, quiero' en una discreta boda en Fiji.

En el tiempo que han estado juntos, los artistas han dado la bienvenida a cinco hijos: Liam (16), Stella (15), Hattie (11), Finn (10) y Beau (7). Sin embargo, no todo ha sido un camino de rosas para ellos. El pasado mes de noviembre, el actor relató en el ya citado medio de comunicación británico algunos de los episodios más delicados de su vida relacionados con el abuso de sustancias, y cómo estas afectaron negativamente a su matrimonio. “Estaba profundamente deprimido y mi mujer se quedaba paralizada con mis ataques de rabia. Le hice mucho daño”.

El nuevo susto de Tori Spelling en su etapa más complicada: fue evacuada de su casa por la policía

Este divorcio llega en una época difícil para Tori, puesto que, además de su separación, tuvo que mudarse a vivir a una caravana con sus niños porque su casa tenía moho tóxico y sufrió varios ingresos hospitalarios. Afortunadamente, ahora ha podido encontrar un nuevo hogar, fijando su residencia en un chalet de cinco habitaciones en Woodland Hills (Los Ángeles) y parece que su estado de salud va mejorando.