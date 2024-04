Tori Spelling solicita oficialmente el divorcio de Dean McDremott y se lo comunica en pleno directo desde su podcast

En los últimos meses, el matrimonio de Tori Spelling (50) y Dean McDermott (57) ha sido una auténtica montaña rusa, repleta de idas y venidas. El actor tuvo que abandonar la mansión de Beverly Hills que compartía con la protagonista de Sensación de Vivir el pasado mes de junio. Sin embargo, el matrimonio no había hecho oficial su divorcio. Una situación que ha cambiado esta misma semana.

Tori Spelling acerca posturas con su madre en su difícil momento ¿cuál fue el motivo de su distanciamiento?

En pleno rodaje del primer episodio de su podcast, Misspelling, la intérprete ha decidido llamar al padre de sus cinco hijos para informarle que había tomado la decisión de solicitar el divorcio y que había avanzado con los diferentes trámites legales. “Él ahora mismo está en el trabajo. Odio tener que hacer esto. Estoy muy nerviosa porque no me gustan los enfrentamientos, pero es una mera formalidad. Una hoja en blanco que tendrá que firmar”, comenzaba explicando y dejando claro que sus caminos ya han tomado rumbos separados.

Si bien es cierto que no se han emitido las dos partes de la conversación telefónica, no se puede escuchar lo que respondía la estrella de Open Range, en las respuestas de Tori se puede intuir que mantuvieron una discusión. “¿Qué me quieres decir? Sinceramente, después de todo lo que nos ha pasado, si esto se trata de quién debe presentar primero la demanda de divorcio, siento que tengo que ser yo, sobre todo si tenemos en cuenta lo que contante en Daily Mail sobre lo qué me hiciste”.

El nuevo susto de Tori Spelling en su etapa más complicada: fue evacuada de su casa por la policía

Hay que recordar que el actor ofreció una sincera entrevista al ya mencionado diario británico el pasado mes de noviembre en la que relató algunos de los episodios más delicados de su vida relacionados con el abuso de sustancias y cómo estas afectaron negativamente a su relación de pareja. “Toqué fondo. Estaba profundamente deprimido y mi mujer se quedaba paralizada con mis ataques de rabia. Le hice mucho daño”.

Tras colgar el teléfono, la actriz rompió a llorar e hizo una dura confesión a sus compañeros de podcast. “Nunca me he sentido tan sola. No siento que valga la pena amar”. Sin duda, se tratan de tiempos difíciles para Tori Spelling, puesto que, además de su separación, tuvo que mudarse a vivir a una caravana con sus niños: Liam (16), Stella (15), Hattie (11), Finn (10) y Beau (7) porque su casa tenía moho tóxico y sufrió varios ingresos hospitalarios. Afortunadamente, ahora ha podido fijar su residencia en un chalet de cinco habitaciones en Woodland Hills (Los Ángeles) y parece que su estado de salud va mejorando.

Así fue la historia de amor de Tori Spelling y Dean McDermott

Tori Spelling y Dean McDermott se conocieron en 2005 en el rodaje de la miniserie Mind on the murder, que actualmente está disponible en HBO Max. Aunque los dos estaban casados, el flechazo fue inmediato y no dudaron en dejar a sus respectivas parejas (Charlie Shanian y Mary Jo Eustace) para estar juntos. Una historia de amor que sellaron dándose el ‘sí, quiero’ el 7 de mayo de 2006 en una discreta boda en Fiji.