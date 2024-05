Las lágrimas de Abraham Mateo al ver la actuación sorpresa de su suegro y la emoción de su novia

Abraham Mateo ha vuelto a ser sorprendido en Factor X. Después de recibir la visita de una participante que aseguraba haber sido su novia cuando eran niños, el artista volvió a vivir un momento único al ver cómo el grupo de su suegro, Chaito y Palosanto, aparecía por sorpresa en el escenario. Al verlo no pudo evitar ponerse a llorar, al tiempo que decía: "Me va el corazón a mil. Es el mejor regalo que me podíais haber hecho. Estoy sin palabras". El cantante de Señorita, todavía sin poder creérselo, se animó a cantar con ellos a petición del grupo y despertó los aplausos del público y del resto de jueces Vanesa Martín, Lali Espósito y Willy Bárcenas.

Pero esta actuación no solo contó con la presencia de su suegro, también estaba su novia entre el público, que fue igualmente sorprendida en Factor X. "Yo no sabía nada. Me acabo de enterar", señalaba emocionada Esty tras ver a su padre actuar. Pero eso sí el grupo Chaito y Palosanto no entró en competición en la quinta y última noche de audiciones del concurso, aunque de haberlo hecho ya sabríamos la opinión de Abraham Mateo: "Aquí el fan número 1".

Abraham Mateo y la influencer Esty confirmaron su relación hace un año después de proclamarse campeón de 'La Velada del año 3' organizada por Ibai Llanos. Lo que hasta ahora no se sabía era que el padre de la influencer, Francisco Cuevas, al que todos llaman Paco, es uno de los integrantes del grupo Chaíto y Palosanto, al que la vimos abrazarse entre bambalinas. Esty es una conocida creadora de contenido madrileña de 21 años que acumula en su cuenta de Instagram más de cien mil seguidores en Instagram y más de 800.000 en Tik Tok.

La pareja celebró el pasado mes de marzo su primer aniversario y están muy enamorados. Una fecha muy especial que celebraron al máximo y en la que el artista gaditano la sorprendió dejándole un regalo con una carta en cada uno de los sitios más especiales para la pareja. Mateo acaba de lanzar su nuevo disco Insomnio y una de las canciones se la ha dedicado a ella, ya que como él mismo asegura no hay nada mejor que estar enamorado para componer.

