Esty, la influencer que ha conquistado el corazón de Abraham Mateo

El artista Abraham Mateo, tras proclamarse campeón de 'La Velada del año 3' organizada por Ibai Llanos, sorprendió a sus fans con un apasionado beso a su actual pareja Esty CG, de 20 años, confirmando así su relación con la influencer. La nueva pareja del artista lo acompañó junto a su equipo hacia el ring, y estuvo animando al gaditano durante su pelea. La nueva ilusión del cantante es Estíbaliz, más conocida como Esty CG en las redes, es una influencer madrileña que cuenta actualmente con casi 100.000 seguidores en su cuenta de Instagram y más de 800.000 en Tik Tok. Realiza contenido de belleza, lifestyle y viajes, comparte sobre todo sus looks. Ha publicado en alguna ocasión fotos del cantante, pero nunca se los ha visto posar juntos. Estíbaliz, que comenzó su carrera como influencer en el año 2018 tuvo una corta relación con el 'tiktoker' Jaime Montesinos.

Aunque Abraham y Esty habían mantenido su noviazgo en secreto, tras el beso en el evento del año, la influencer ha querido compartir el momento con sus seguidores, con un bonito mensaje para el autor de 'Señorita', "Han sido los 20 días más duros de nuestras vidas. Acompañarte todos los días a tus 6 horas de entrenamiento, a tu dieta, a las pocas horas de sueño, a los altibajos…Verte sufrir y esforzarte todos los días para estos 9 minutos me hacen sentirme orgullosa de ver cómo todo esto ha dado tu mejor versión y te has superado a ti mismo. Te amo y ese cinturón te lo mereces más que nadie", ha relatado Esty en sus redes. "Tú eres mi verdadera victoria en esta vida. Te amo", así reaccionó el cantante a la publicación de la influencer.

La relación entre el cantante y la influencer no estaba confirmada, pero el beso en el ring no dejó lugar a dudas. "En ese momento se me pasaban tantas cosas por la cabeza que no sé, necesitaba verla y darle un beso. Me daban igual las cámaras y todo el mundo, solo quería darle un beso", explicó el gaditano en una entrevista para el programa 'Así es la vida'. Recientemente se relacionó al artista con la cantante Ana Mena, tras publicar su colaboración 'Quiero decirte', pero ambos negaron que existiera cualquier tipo de romance, sólo una gran amistad desde hace muchos años.

Abraham Mateo se encuentra ahora mismo en una muy buena etapa a nivel profesional. El cantante gaditano ha estrenado recientemente su último single 'Maníaca' que cuenta ya con más de un millón de reproducciones, además de su colaboración junto a Chanel, 'Clavaito'. Tras la propuesta de Ibai de participar en el gran combate, el cantante aceptó y apenas en 20 días logró prepararse y alzarse con la victoria frente al "youtuber" Ampeter.