Las significativas imágenes de Kate Moss con su novio horas después de ser fotografiada de la mano con el nieto de Bob Marley

Las recientes imágenes de la modelo Kate Moss, de 50 años, cogida de la mano del nieto de Bob Marley, Skip, de 27, en Turquía han provocado algunas preguntas. No se conocía la amistad de los dos hasta ahora ni la pasión de Kate por su música, una afición que demostró entusiasmada subiendo al escenario durante el concierto que dio el artista en el festival Med Bodrum. Tampoco se sabe cómo es la relación que les une realmente. Dudas que aumentaron apenas unas horas después de tomarse estas imágenes, pues la modelo británica reaparecía, ya en Londres, en el front row de un desfile de Gucci Cruise en el museo Tate Modern con una compañía muy significativa. La modelo se sentaba junto al que es su novio desde hace ocho años, el conde Nikolai von Bismarck, con quien no se dejaba ver en público desde el pasado mes de enero.

Tal y como muestran las imágenes (y señala el Daily Mail), el encuentro estuvo marcado por una cierta distancia entre la pareja. Se pudo ver a Nikolai con el gesto serio, sentado junto a Kate, pero a la vez separado de ella. Él estuvo hablando con su madre Debonnaire Jane von Bismarck, que estaba también en la cita y es amiga de Kate, y atendiendo una llamada telefónica. Una seriedad que contrastaba con la actitud relajada de la modelo, sentada con su hija Lila, de 21 años, con quien se la vio hablando animadamente. Caminó Kate con la madre de su novio muy cariñosa antes del desfile, aunque durante el mismo no dejaba de acercarse a su hija, separándose de Nikolai. ¿Un simple gesto casual? Estaban además con ellas la cantante Debbie Harry y la actriz Demi Moore.

Muy comentado fue el final de la velada, pues se vio a Nikolai, que es 13 años menor que la modelo, abandonando el recinto acompañado por Demi Moore, amiga de la pareja, pero sin Kate, lo que hizo resonar más alarmas. No es la primera vez que surgen comentarios acerca del noviazgo de la pareja, que empezó a salir en 2015. Unas imágenes de Nikolai el pasado verano junto a la modelo Camille Rowe ya provocaron especulaciones acerca del estado de la relación del conde con Kate. Sin embargo, ambos aparecieron muy cariñosos el pasado mes de enero en la celebración del 50 cumpleaños de la británica. Desde entonces no habían vuelto a tomarse imágenes de ambos en público, así que estas nuevas fotos dado el momento y la actitud que se aprecia en la pareja han alimentado un poco más si cabe las dudas.

Además Nikolai no parecía estaba en Turquía con Kate, que fue con Rosemary Ferguson, un referente de la moda de los 90 que ahora trabaja como nutricionista y que en septiembre desfiló para Miu Miu. En el viaje estaban además el marido de Ferguson, el artista Jake Chapman, y el fotógrafo peruano Mariano Vivanco. El festival en el que actuó el nieto de Bob Marley se celebró en el resort hotelero Macakizi, donde se sabe que la modelo británica ha estado en el pasado.

Skip, que ha seguido los pasos de su abuelo en la música, es hijo de la segunda hija del artista, Cedella. El intérprete se crió en Miami y mantuvo en el pasado una relación sentimental con Gabriella Willson, conocida artísticamente como H.E.R. Kate Moss no es ajena al mundo de la música pues protagonizó el vídeoclip The wonder of you, un tema de Elvis Presley que formó parte de un homenaje al rey del rock. Kate estuvo además unida al músico Pete Doherty, una controvertida relación que se desarrolló entre 2005 y 2007, y a Jamie Hince, guitarrista de The Kills, con quien estuvo casada cuatro años, entre 2001 y 2005. Lila, única hija de Moss, nació de su relación con Jefferson Hacks, con quien rompió poco después de nacer la niña.