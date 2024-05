Las presentadoras de laSexta se sinceran: de la triste pérdida de Helena Resano a la depresión de Gloria Serra

Helena Resano y Gloria Serra, dos de los rostros más representativos de laSexta, han recordado los momentos más duros de su vida al hablar de salud mental en el programa especial de laSexta Columna con motivo de la mayoría de edad de la cadena. "Antes, quien iba al psicólogo lo ocultaba, y ahora hemos asumido que es una parte más como hacer deporte, como tener una alimentación sana", ha comenzado diciendo la presentadora de laSexta Noticias, que acaba de incorporarse al trabajo tras sufrir una parálisis en el lado izquierdo de su cuerpo.

Después, ha desvelado que tuvo una triste pérdida y lo llevó en secreto para que no afectara a su carrera profesional. "Yo hace nada he tenido que parar porque además el cuerpo me ha dicho para. Te pasan cosas y no paras. Yo tuve un aborto y salí del hospitaly me puse a trabajar. Ese tipo de cosas que parece que las puedes hacer... luego la vida te mete ese frenazo. Te dice: Escúchate, párate y tomáte tu tiempo", ha declarado.

Por su parte, la presentadora de Equipo de investigación ha contado con total naturalidad cómo cayó en una depresión y cómo logró superarla. "Yo escribí un artículo que decía yo he sido una enferma mental para decir: 'Oye, esto no les pasa a los demás, te pasa a ti'. En mi caso fue debido al estrés y sí, caí en una depresión, y sí, necesité ayuda, farmacológica y psicológica, y qué suerte porderla tener, qué suerte poderla tener".

A los testimonios de Resano y Serra se han sumado los de Sandra Sabatés, Jordi Évole y Miki Nadal. "Yo formo parte de ese porcentaje de ciudadanos y ciudadanas españoles que sufren de ansiedad. Hace poco más de un año que estoy yendo al psicologo, a terapia, y la verdad es que es una de las mejores decisiones que he podido tomar", ha dicho la presentadora de El Intermedio.

Évole ha confesado que ha tenido que recibir "ayuda psicologica" y que le "ha ido muy bien". Al hablar sobre este tema, ha recordado la entrevista que le hizo a Pau Donés antes de fallecer por un cáncer de colón. "Soy muy partidario del disfrute de la vida y no ha sido una cosa que haya tenido siempre. Hubo un punto de inflexión, la entrevista de Pau Donés, entendí que esto dura muy poco y no vale la pena dejarse la vida en el curro o en lo que sea", ha argumentado.

El colaborador de Zapeando también ha reconocido que sufre ansiedad, una enfermedad que parte de su familia ha padecido sin saber exactamente lo que era. "He tenido periodos de ansiedad. La primera vez que me dijeron que tenía ansiedad dije: ¿Ah, sí? Pues no quiero. Mis padres también la tenían, seguramente, y no la reconocían como tal. Yo recuerdo a mi madre, la pobre, con 55 años, llorar en casa y preguntarle por qué y me decía que no sabía. Y no lo entendíamos", ha explicado.

Tras compartir con los espectadores sus vivencias, Sabatés y Évole han lanzando un importante mensaje. "Falta más inversión, más recursos, más personal contratado y que este personal esté trabajando en las mejores condiciones posibles, no en condiciones precarias como se encuentran en muchas ocasiones. En definitiva, que la salud mental no se convierta en un lujo que solo esté al alcanc de unos cuantos", ha defendido la presentadora de El Intermedio. Évole, por su parte, ha añadido: "Me sabe mal que yo me haya podido pagar un psicólogo porque hay mucha gente que no se lo puede pagar y eso hay que cambiarlo".