El problema de salud que ha obligado a Dani Mateo a ausentarse de la televisión: 'Debo recuperarme'

Este jueves El Intermedio ha celebrado su mayoría de edad. El programa ha cumplido 18 años en antena desde su primera emisión y para festejarlo, han salido del plató y han realizado una edición especial en directo desde la sala Florida Retiro de Madrid. Durante la conexión ha llamado mucho la atención la ausencia de uno de los pilares del prime time. Dani Mateo no ha podido asistir porque ha sufrido un accidente, tal y como él mismo ha querido explicar.

A las 21:00 horas de la noche, daba comienzo la edición especial del programa y era El Gran Wyoming, quien antes de despedirse de la audiencia, hizo referencia a la ausencia del carismático humorista: "Os habréis dado cuenta de que falta alguien muy importante…", comenzaba diciendo. "Menos mal que cobra por horas porque en este momento me debe ya 7.000 pavos. Muchos os preguntaréis que dónde está, por qué no viene. Pues está en su casa y él mismo os lo va a explicar", ha comentado el presentador dando paso a un vídeo.

En ese momento, Dani Mateo ha aparecido en la pantalla a través de un vídeo grabado desde la cama y en el que aparece en bata y leyendo un libro: "¿Qué tal queridos amigos de El Intermedio?. Os mando un mensaje desde mi lecho, pero no es porque esté cansado y me haya quedado en cama, no, soy un profesional. Yo solo duermo durante el programa en los ratitos que no salgo yo. Si estoy aquí es porque he tenido un pequeño accidente, un problema con el coche. Bueno, más bien el coche conmigo porque yo estoy mal pero tendrías que ver cómo ha quedado él", ha comenzado explicando usando su característico sentido del humor.

Posteriormente, el presentador de Zapeando ha contado que: "Debo descansar, debo recuperarme, no solo de este accidente, sino también de estos 18 años de El Intermedio que me han hecho casi más daño". Aprovechando el momento, ha querido también hacer un repaso a sus mejores momentos en el citado programa: "Si tuviera que quedarme con un solo momento, yo creo que estaremos todos de acuerdo que fue mi momento 'Borat'. Cuando aparecí delante de toda España luciendo un trikini y por fin pude mostrar todo lo que llevo dentro".

La ausencia de Dani se había notado desde hace unos días en Zapeando, por lo que justo unas horas antes de que comenzara El Intermedio, Miki Nadal conectó en directo con el cómico donde explicaba el por qué de su ausencia: "Estoy fastidiaete. Tuve un pequeño percance con el coche y entonces me saltó el airbag y me he hecho una pequeña fisura en el esternón. No me permite moverme, es algo que yo no hago habitualmente".

