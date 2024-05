Justin Bieber y Hailey Bieber: Una historia de amor a prueba de rumores

Hailey Bieber y Justin Bieber han revolucionado a sus fans con la noticia de que van a convertirse en padres, tras seis años de matrimonio. Los rumores de embarazo llevaban semanas rondando a la pareja, que por fin ha confirmado con unas preciosas fotografías en las que Hailey presume de curvas premamá ante la cámara de su marido. Una historia de amor, la dela cantante y la modelo, con idas y venidas, que ahora se va a completar con la llegada de un bebé.

Hailey Bieber y Justin Bieber esperan su primer hijo

Una relación a prueba de obstáculos

La pareja, que se conocieron cuando eran adolescentes (ella tenía 13 años y él 15). En 2016 confirmaron su romance y meses después rompieron. Su segunda oportunidad llegó dos años después, cuando decidieron que estarían juntos para siempre y no dejaron de dar pasos al frente: se mudaron juntos, se comprometieron y se casaron en una ceremonia civil celebrada en un juzgado de Manhattan. Tras esa boda íntima, hicieron un año más tarde una gran fiesta en el resort Montage en Bluffton (Carolina del Sur). Estuvieron rodeados por familiares y amigos, 150 invitados entre los que había estrellas como Kylie Jenner, Travis Scott, Usher, Ed Sheeran y Jaden Smith. Como marido y mujer han superado juntos obstáculos como el ictus que sufrió la modelo , una experiencia que definió como aterradora; y el trastorno neurológico llamado síndrome de Ramsay Hunt con el que fue diagnosticado Justin y que le causó parálisis facial.

Esperaba 'con ansias' la maternidad

La futura mamá Hailey apareció en la portada de GQ Hype y abordó los rumores sobre su embarazo , comentando si la afectaban o no: "Todo el mundo decía: 'Dios mío, está embarazada', y eso me ha pasado varias veces antes. Hay algo que es desalentador, maldita sea, ¿no puedo estar hinchada una vez y no estar embarazada? Sería una mentira si dijera que no me importa". Y añadía que: "Cuando llegue el día en que eso sea cierto, ustedes,serán los últimos en saberlo". A pesar de sus temores, la modelo afirmó que la maternidad "es algo que espero con ansias". "También es algo muy privado e íntimo. Es algo que llegará cuando llegue", comentaba en aquel momento.

Por su parte, Justin siempre ha confesado querer formar una familia al lado de Hailey, pero señaló en una aparición de diciembre de 2020 en el Ellen DeGeneres Show que estaba respetando la línea de tiempo de su esposa. "Voy a tener tantos bebés como Hailey desee tener. Me encantaría tener una pequeña tribu", dijo en ese momento el intérprete de Baby.