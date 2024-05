La hija de Severiano Ballesteros recuerda a su padre en la cuenta atrás para su boda

Carmen Ballesteros, la hija de Severiano Ballesteros y Carmen Botín O’Shea, ultima los preparativos de su boda. Este sábado 11 de mayo contraerá matrimonio con el farmaceútico Juan Diego García en Cantabria, la tierra de su familia. No obstante, antes del ansiado día y con el recuerdo siempre presente de su padre, fallecido el 7 de mayo de 2011 a causa de un tumor cerebral, la hija de la leyenda del golf ha querido dedicarle unas palabras con motivo del aniversario de su muerte. "13 años sin ti", dice la menor de sus tres hijos junto a una foto en la que aparece de niña en brazos de su papá y que acompaña de una hilera de corazones rotos.

-Fotografías inéditas y la carta de sus hijos: el extracto más emotivo del libro de Severiano Ballesteros

Son días de muchas emociones para Carmen Ballesteros en los que no borra el recuerdo de su padre. En apenas 48 horas pronunciará el 'sí, quiero' y no podrá caminar al altar del brazo de su padre, pero vivirá muchos momentos emotivos durante la celebración. "Le echaré mucho de menos, pero tengo una sorpresa en su honor", contaba la novia en el diario La Razón, que estará arropada por su madre, Carmen Botín O’Shea, y sus dos hermanos mayores, Javier y Miguel. La nieta de Emilio Botín y el farmacéutico cántabro Juan Diego García se casarán en la finca de la familia Botín Puente San Miguel, en Reocín (Cantabria), que ha sido escenario de otras bodas familiares, como la de Daria Botín y Aymon Brunel en 2021 y la de Emilio Botín y Victoria Hermosilla el pasado mes de marzo.

La boda reunirá a importantes personalidades del mundo de las finanzas, ya que la novia atesora apellidos ilustres no solo del deporte sino también del mundo de la banca. A la boda no faltará su tía Ana Patricia Botín, presidente del banco Santander, y su abuela, Paloma O'Shea, filántropa y presidenta de la Escuela Superior de Música Reina Sofía. "Mi abuela materna es mi referente de estilo. Me encanta la elegancia que tiene, siempre va bien vestida para la ocasión. Pero, por supuesto, mi tía y madrina Ana, ella es la persona que más admiro en el mundo", contaba Carmen Ballesteros en una entrevista en ¡HOLA!

La novia lucirá en su gran día un vestido de Rosa Clará y desconocemos cómo será el ramo de novia, pero recordamos que en el último adiós a su padre Carmen portaba una rama del magnolio que plantó el golfista en el jardín de su casa de Pedreña, su localidad natal, y en el que hoy descansan sus cenizas frente al mar Cantábrico.

Carmencita, como la llamaba Severiano, estudió Marketing y Relaciones Públicas en la Unversidad de Richmond en Londres, trabaja como ejecutiva de Yûgen Group, una empresa especializada en el alquiler de villas, jets privados y barcos, y preside junto a sus hermanos la fundación Severiano Ballesteros que creó en 2009 el propio golfista para recaudar fondos para la investigación de los tumores cerebrales, acercar el golf a niños y jóvenes y promover los valores que acompañaron a Seve a lo largo de su vida: la humildad, el esfuerzo y el afán de superación. Unos valores que ha heredado su hija, además de su pasión por el deporte. Carmen juega al golf, una práctica que abandonó a los 14 años y que ha retomado con ilusión, y también le apasiona el mundo del fitness como a su futuro marido, que es famarcéutico en Maliaño, a 5 kilómetros de Santander.