Nuevos detalles de la boda de Carmen Ballesteros: del lugar de la celebración a la firma que ha diseñado el vestido de novia

Carmen Ballesteros Botín, hija del laureado golfista Severiano Ballesteros y Carmen Botín O’Shea, está inmersa en los preparativos de su boda con Juan Diego García, un farmacéutico cántabro con el que mantiene una relación sentimental desde hace varios años. Promete ser una de las grandes bodas de este 2024 teniendo en cuenta la saga familiar a la que pertenece la novia, con dos apellidos ilustres del mundo del deporte y las finanzas. Por un lado, sin duda, Carmen tendrá más que presente ese día a su padre, fallecido en 2011. Seve, como era conocido por los aficionados, marcó un antes y un después en la historia del golf, consiguiendo un brillante palmarés con distinciones y reconocimientos entre los que destacan dos Masters de Augusta, tres Abiertos Británicos, cinco Ryder Cup y en 1989 recibió el Premio Príncipe de Asturias de los Deportes. Por otro lado, Carmen Ballesteros es nieta de Emilio Botín - el recordado presidente del Banco Santander y padre de la actual presidenta, Ana Botín - y de Paloma O'Shea, presidenta de la Escuela Superior de Música Reina Sofía y primera marquesa de O'Shea.

Tal y como adelantó Vanitatis, el enlace tendrá lugar el 11 de mayo en Cantabria y según hemos podido confirmar la celebración tendrá lugar en la finca solariega que los Botín poseen en la localidad de Puente San Miguel, a 30 kilómetros de Santander. Se trata de un lugar con gran significado para la novia, ya que allí ha pasado gran parte de sus veranos y descansan, desde 2014, los restos de su abuelo materno, el banquero Emilio Botín.

Este enclave único es un santuario vegetal por sus espectaculares jardines y árboles de muy diversas especies, creado por Marcelino Sanz de Sautuola, antepasado de Emilio Botín y conocido por ser el descubridor de la Cueva de Altamira junto a su hija María. En 1986 fue declarado Bien de Interés Cultural, con la categoría de Jardín Histórico.

Según contó el historiador Gonzalo Botín en Jardines con historia, el programa sobre patrimonio botánico de Televisión Española, la portalada que vemos en la foto la mandó construir Emilio Botín y López y doña María Sanz de Sautuola. "Es bonita y sencilla. Pero creo que el jardín de Winthuysen es la pieza más significativa", aseguró, mientras mostraba esta joya que se encuentra delante de la capilla.

Carmen y Juan Diego pronunciarán el 'sí, quiero' en una finca que ha sido escenario de otras bodas familiares, como la de Daria Botín y Aymon Brunel en 2021 y la de Emilio Botín y Victoria Hermosilla el pasado mes de marzo.

Para un día tan importante, la novia ha confiado en Rosa Clará. Según hemos podido saber, Carmen ha creado su vestido junto a la diseñadora catalana. En una entrevista concedida a ¡HOLA! Fashion, la nieta de Emilio Botín contaba que no tenía un estilo concreto a la hora de vestir. "Me considero una persona muy sencilla, me gusta vestir casual-sport. Intento tener siempre mi propio estilo, dependiendo del momento", explicó. También desveló quién era su máximo referente de estilo. "Me encanta la elegancia que tiene mi abuela Paloma, siempre va bien vestida para la ocasión".

La boda reunirá a numerosos miembros de la familia Ballesteros Botín. Cabe destacar que Carmen es sobrina y ahijada de Ana Botín, presidenta del Banco Santander, con quien mantiene una estrecha relación y comparte planes muy especiales. "Mi tía y madrina Ana, ella es la persona que más admiro en el mundo. Cuando estoy con ella aprendo algo, me encanta escucharla. Me gusta fijarme en los míos y en la gente que quiero. Siento admiración por mi familia materna y por mi padre", declaró en la revista. El golfista fallecido adoraba a su hija, a quien llamaba cariñosamente Carmencita. Afortunadamente, sí estarán a su lado madre y sus dos hermanos mayores, Javier y Miguel.

Carmen y sus hermanos tienen muy presente a su padre y le dedicaron esta preciosa carta en el libro Seve: His Life Through The Lens, del fotógrafo David Cannon. "La gente te conoce por tu carrera en el golf, pero pocos saben que fuiste un padre incluso mejor que el golfista. No podemos agradecerte lo suficiente por todo el amor que nos diste. Pensamos en ti todos los días, te extrañamos y nunca te olvidaremos. Te queremos".