Adriana Abenia se relaja en Cádiz con su marido y su hija a la espera de anunciar un proyecto sorpresa

Adriana Abenia ha disfrutado de una escapada familiar a Cádiz. La presentadora, de 39 años, ha paseado por la maravillosa playa de La Barrosa, de Chiclana de la Frontera, con su marido Sergio y su hija Luna, quien cumplirá seis años el próximo 17 de julio. Los tres se lo han pasado en grande en la costa gaditana y han protagonizado estas preciosas imágenes.

Según ha contado Adriana, su estancia en el sur ha sido de lo más gratificante. "Cómo necesitaba este parón antes del rock and roll que me espera en breve. ¡Pronto os lo podré contar!", ha publicado en sus redes sociales. La presentadora no ha dado más detalles sobre su futuro más inmediato. En estos momentos colabora en el programa D Corazón, de Televisión Española, y continúa promocionando su libro, La vida ahora, en el que narra cómo la presión del éxito le llevó a tener problemas de salud y cómo consiguió sanar sus heridas emocionales.

Un año más, Adriana y su familia se han alojado en el Royal Hideaway Sancti Petri. Desde allí, han disfrutado de unos atardeceres de ensueño, unas vistas privilegiadas a la playa y un relajante baño en el jacuzzi de la terraza de su habitación. Sin duda, una estancia de lo más agradable que ha permitido a la presentadora coger fuerzas "antes de todo lo que está por llegar".

Adriana también ha visitado uno de los pueblos más bonitos de España, Vejer de la Frontera. El barrio de la Judería, la plaza de España, la ermita Nuestra Señora Virgen de la Oliva o los patios vejeriegos, han sido algunos de los rincones que ha visitado junto a su marido y su hija.

Adriana y Sergio se casaron el 18 de diciembre de 2015 tras una vida entera como novios. Después de tener que aplazar su enlace, previsto para junio de 2014, por motivos profesionales, ambos decidieron que debían formalizar su relación, y así lo hicieron, rodeados de los suyos, en una íntima ceremonia que tuvo lugar en la Ciudad de la Justicia de Zaragoza, localidad natal de la pareja. "Yo siempre he ido como los salmones, a contracorriente. Y estaba convencida de que nunca me vestiría de novia, que no me casaría y que jamás tendría hijos", confesó la presentadora en ¡HOLA!.

En aquel momento, dijo que la maternidad no le llamaba la atención. "El día de mañana sí que me gustaría tener una Adrianita para llevarla a la playa y hacerle tirabuzones…, pero tiempo al tiempo", dijo. Dos años después, dio a luz a la pequeña Luna. "Pensaba que iba a ser una jamona, pero al final la ropa le va grande. Así que ahí estoy, dándole de comer bien para que se ponga grande prontito", dijo a las puertas del hospital. "Se parece al padre. Yo creo que tiene hasta sus ojos. No tiene nada mío, creo que los pies, que es lo más feo que tengo", bromeó