Kylie Jenner rompe a llorar tras conocer que a su madre le han detectado un tumor

Malas noticias para la familia Kardashian. A Kris Jenner le diagnosticaron un tumor mientras rodaba la quinta temporada de su reality. La matriarca del clan, de 68 años, se armó de valor para darle la noticia a sus hijos y Kylie Jenner no pudo evitar romper a llorar al conocer su diagnóstico. En el tráiler de la nueva temporada de The Kardashians se puede ver cómo Kris les dice a sus hijos: "Me hicieron una exploración y encontraron un quiste y un pequeño tumor". Es entonces cuando se puede ver a Kylie llorar desconsoladamente antes de ser abrazada por su hermana Kendall.

De momento desconocemos más detalles acerca del problema de salud de Kris Jenner. Este bache se produce un mes después de la muerte de su hermana pequeña, Karen Houghton, que falleció de forma repentina e inesperada el 18 de marzo. El fallecimiento de Karen supuso un duro golpe para Kris Jenner. "La muerte de Karen es un recordatorio de que la vida es corta y preciosa y de que el mañana nunca está prometido. Debemos decirles a aquellos que apreciamos lo mucho que los amamos. Te quiero mi preciosa hermana", revelaba.

Kylie Jenner recibió la noticia entre lágrimas. La socialité continúa su relación con Timothée Chalamet. "Kylie y Timothée se han mantenido en contacto mientras él estuvo rodando [en Manhattan] y todavía están juntos", destacó una fuente a Daily Mail. Kylie vive actualmente en California con sus hijos, Stormi, de seis años, y Aire, de dos, nacidos de su relación con el rapero Travis Scott, mientras que el protagonista de Wonka ha estado ocupado en el rodaje de A Complete Unknown, una película biográfica sobre Bob Dylan, en la ciudad de Nueva York y Nueva Jersey.

En el trailer de la nueva temporada del reality también se desvela cómo Kourtney Kardashian, la mayor de las hermanas, cuenta el "aterrador" momento en que se le comunicó que tenía que ser operada de urgencia para salvar la vida de su bebé. Afortunadamente, la "cirugía fetal" fue un éxito y la empresaria disfruta junto a su marido Travis Barker de su cuarto hijo. El pequeño Rocky Thirteen Baker llegó al mundo en noviembre en el hospital Cedars-Sinai de Los Ángeles.