Kourtney Kardashian y Travis Barker ya son papás de un niño llamado ¡Rocky Thirteen Barker!

¡El clan Kardashian está de enhorabuena! El primer hijo en común de Kourtney (44) y el batería Travis Barker (47) ya ha nacido, tal y como han podido saber los portales de información estadounidenses People y TMZ. Este último también afirma que el bebé ya ha recibido la visita de su tía Kylie Jenner que ha sido vista llegando a las inmediaciones del hospital Cedars-Sinai de Los Ángeles (California) junto a su pareja, el actor Timothée Chalamet. Por el momento, los orgullosos papás no se han pronunciado al respecto ni publicado ninguna fotografía de su niño.

Quién no se sabe si ya conoce a Rocky Thirteen Barker, nombre que la pareja ha elegido para su hijo según reveló el músico durante una entrevista en el podcast One Life One Chance, es Kim Kardashian. Kourtney y la socialité llevan tiempo enfrentadas puesto que tienen dos formas de entender la vida muy diferentes. Una ‘guerra’ que se acentuó cuando Kourtney acusó a Kim de robar la idea de su boda en Portofino (Italia) para hacer negocio.

Un sueño hecho realidad

Sin duda, este es un bebé de lo más deseado. Hay que recordar que el matrimonio ha tenido que superar muchos baches hasta convertirse en padres. A sus 44 años, la modelo tuvo que someterse a varios tratamientos de Fecundación In Vitro (FIV) y otros remedios naturales para poder quedarse embarazada. A pesar de que muchas pruebas resultaron negativas, la celebrity y su marido nunca se rindieron. “Creo en lo que Dios nos tiene reservado, si es un bebé, lo cual nos encantaría, sucederá”, relató Kourtney en uno de los episodios de la última temporada de su reality show Keeping Up With The Kardashian.

De la misma manera, durante el último trimestre de gestación, concretamente a principios del mes de septiembre, sufrieron un gran susto cuando Kourtney tuvo que ser sometida a una intervención fetal de urgencia debido a una complicación. La empresaria no quiso dar detalles concretos de lo que le sucedió, pero sí dio las gracias al equipo médico que con su rápida actuación evitó una tragedia. “Siempre les estaré agradecida por salvar la vida de nuestro bebé”.

Un niño que llega a una familia numerosísima, que, con toda seguridad, le recibe con los brazos abiertos. Kourtney Kardashian es madre de tres hijos: Mason, Penélope y Reign, de 13, 10 y 8 años respectivamente, nacidos de su anterior matrimonio con Scott Disick. Travis Barker, por su parte, es padre de dos adolescentes fruto de su relación con Shanna Moakler: Landon y Alabama, de 19 y 17 años. Además, adoptó a la hija de su exmujer, Atiana (22), a la que ha criado desde que era una niña pequeña.

