De la euforia a las lágrimas: Joselu, el héroe del Real Madrid, le dedica los goles a su mujer y sus hijos

Se cumplía el minuto 81 de partido y el Real Madrid iba perdiendo frente al Bayern de Munich por 0-1 en el estadio Santiago Bernabéu. Quedaban apenas 14 minutos de un partido de semifinal de la Champions League cuando Joselu Mato saltó al campo y se convirtió en el héroe del equipo de Carlo Ancelotti. Dos goles suyos en algo menos de tres minutos clasificaron al Real Madrid para la final de la Liga de Campeones frente al Dortmund en el estadio de Wembley el próximo 1 de junio.

Marcó el primer tanto aprovechando un grave error del portero alemán Manuel Neuer en el minuto 88. El segundo llegó en el 91 con cierto suspense después de que el árbitro pitara fuera de juego y tras consultar con el VAR rectificara la decisión. Fue entonces cuando el delantero pasó de la euforia a las lágrimas. Al escuchar el pitido final del partido, Joselu no pudo evitar tirarse al terreno de juego y ponerse a llorar como un niño. "Me derrumbo cuando pita el árbitro, se me pasan muchas cosas por la cabeza, sobre todo pensar en mi mujer y mis hijos", señala emocionado tras recibir la felicitación de todos los jugadores. "Intentas borrar momentos malos de tu carrera y centrarte en lo que estás viviendo. Falta la guinda ganando la Champions el 1 de junio", asegura el futbolista, nacido en Stuttgart (Alemania), pero criado en Galicia.

A su esposa, Melanie Cañizares, y a sus dos hijos, Leo y Lucas, ha querido dedicarle estos dos goles tan decisivos en su carrera: "A mi mujer y a mis hijos. Son los que han sufrido todo conmigo a lo largo de mi carrera. Mi mujer, sobre todo. Es la que ha estado al pie del cañón en los momentos difíciles cuando he estado en el extranjero y cuando he tenido que venir. Hemos pasado momentos muy complicados, momentos bonitos también… Ella ha estado siempre a mi lado. Sobre todo, para ella, una noche como hoy… estoy feliz por ella".

Joselu y Mel se casaron en 2016 cerca del municipio madrileño de San Lorenzo del Escorial en un enlace que reunió a numerosos futbolistas. De su unión nacieron sus dos hijos, Leo, de seis años, y Lucas, de tres . Melanie tiene además una hermana melliza llamada Daphne que en 2022 se casó con Dani Carvajal, compañero de Joselu en el Madrid y con quien ya había coincidido en el Castilla, el segundo equipo del Real Madrid. Curiosamente Mel y Joselu fueron los responsables de que Dani Carvajal encontrara el amor. "Dani jugó con mi cuñado en el Castilla. Siempre mantuvieron relación. Incluso Dani fue a visitar a mi sobrino cuando nació. Nos veíamos, nos saludábamos... Hasta que surgió la conversación", contaba Daphe en una entrevista para ¡HOLA!

No hace ni un año que Joselu fue presentado como jugador del Real Madrid, aterrizó en la ciudad de Valdebebas en junio de 2023. "No quepo en mí, la familia unida después de 12 años. La vuelta soñada en nuestro amado club. Os amo muchísimo. Cuñi, Joselu, no hay nadie que lo merezca más que tú. ¡Hala Madrid!", señalaba la esposa de Dani Carvajal. Todavía resuenan en los oídos de Joselu las palabras que pronunció Florentino Pérez el día de su presentación: "Sé lo que significa esto para ti, este escudo es una gran parte de su vida. Aquí aprendiste algo: a no rendirte nunca. Esta forma de entender la vida te ha llevado a ser el jugador que eres. Es un momento de máxima felicidad para ti y tu familia. Bienvenido a tu casa".