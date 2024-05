Bella Hadid, perdidamente enamorada de su 'cowboy' y feliz con su nueva vida en Texas

Podría decirse que Bella Hadid se encuentra en uno de los mejores momentos de su vida. Aunque reconoce que vive en una "montaña rusa" por culpa de la enfermedad de Lyme que padece desde hace más de 10 años y que la lleva a estar muy bien unos días y otros sufrir síntomas como cansancio extremo o fuertes dolores musculares, la modelo ha encontrado la tranquilidad y la paz que necesitaba. Y lo ha logrado desde que se mudó a Texas junto a su novio, el jinete Adan Bañuelos.

Después de una etapa complicada, Bella decidió dejarlo todo y centrarse en cuidar su salud mental y física. Para ello, cambió los focos y las pasarelas por la naturaleza y los caballos en su nuevo hogar en la ciudad de Fort Worth. "Después de 10 años en el mundo de la moda, me di cuenta de que estaba poniendo mucha energía, amor y esfuerzo en algo que, a la larga, no me lo estaba devolviendo", ha confesado a la revista Allure.

La última vez que la vimos sobre una pasarela fue en octubre de 2022 durante la Semana de la Moda de París. Desde entonces, la hermana de Gigi Hadid ha estado alejada de todo. Bella ha recuperado la ilusión y la sonrisa, pero también la energía para retomar una de sus grandes pasiones: la hípica. Desde pequeña ha estado muy vinculada al mundo de la equitación, de hecho, estuvo a punto de competir en los Juegos Olímpicos de 2016, pero no pudo participar debido a los síntomas de la enfermedad de Lyme.

Quién le iba a decir que años más tarde no solo encontraría un novio con el que compartiría su adoración por los caballos sino que, además, le ayudaría a volver a la competición. Y es que gracias a Adan Bañuelos, Bella Hadid ya ha participado en varias competiciones para jinetes y amazonas amateurs.

De vuelta a la competición

Bella está muy emocionada con esta nueva etapa y ha compartido muchas fotos y vídeos en sus redes sociales en las que muestra que no se le da nada mal. "¡Tucker y yo llegamos juntos al segundo intento de nuestro primer evento para amateurs! Soy una chica afortunada", escribió recientemente. Su novio se ha mostrado también muy orgulloso por todo lo que ha conseguido en sus primeras competiciones con Tuker y también con Metallic Tito, con el que hace unas semanas participó por primera vez en el torneo de Fort Worth.

Su nuevo proyecto 'beauty'

Durante este tiempo alejada de los focos, Bella ha podido cumplir un sueño que tenía pendiente: el lanzamiento de su nuevo proyecto de belleza, Ôrebella. La modelo ha estado trabajando durante estos últimos meses en su primera colección de perfumes bajo el lema: "Una nueva era de fragancias que nutren la piel" y esta semana ha sido la presentación.

Bella ha dejado su rancho en Texas para volver a Nueva York y organizar este evento en el que estuvo acompañada de Adan y su madre, Yolanda Hadid, además de muchos amigos y compañeros del sector. La modelo estaba sensacional y posó así de espectacular en el Hotel Bowery con su vestizado de color amarillo, sin dejar de sonreír y mostrándose muy cariñosa con su novio.

"Al crecer en una familia árabe, los perfumes y los aromas eran casi un rasgo de la personalidad; todavía recuerdo la forma en que olían mis abuelos cuando entraban en una habitación", ha dicho Hadid a la revista Allure asegurando que tiene la piel muy sensible y no puede utilizar perfumes tradicionales porque le dan urticaria. Por eso, hace cinco años empezó a hacer sus propias creaciones.

Con Orebella, la modelo ha lanzado tres perfumes (Window2soul, Salted Muse y Blooming Fire) que presentan una exclusiva fórmula bifásica que promete no solo perfumar la piel sino también hidratarla gracias a sus aceites esenciales. "Estos aromas son una mezcla de mi pasado, mi presente y mi futuro", asegura Bella. Se pueden comprar en formato de 10 ml (32 euros), 50 ml (66 euros) y 100 ml (92 euros) a través de su página web oficial.