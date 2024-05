Lara Álvarez recuerda entre lágrimas el 'bullying' que sufrió cuando tenía 9 años

Fue una etapa muy complicada que recuerda con mucha emoción y sin poder contener las lágrimas. La presentadora Lara Álvarez no ha podido reprimir el llanto al echar la vista atrás para relatar los difíciles momentos que atravesó cuando tenía 9 años. Con motivo de una entrevista en el marco de una campaña contra el acoso escolar (de la fundación ColaCao), Lara relató que fue víctima del bullying en el colegio. "Hoy no he dormido nada. Lo que compartiré con vosotros es muy importante para mí. Es viajar al pasado y encontrarme con una niña que lo pasó muy mal. Así que permitidme que os hable del bullying en primera persona" comentó en el proyecto Educando contra el bullying, que ha visto la luz con motivo del Día Internacional Contra el Acoso Escolar.

Contó que cuando tenía 9 años participó en un concurso de televisión en el que quedó en segundo lugar, una experiencia para ella feliz, que luego tuvo unas consecuencias que no se esperaba. "Llegué con el premio para compartirlo con todos mis compañeros. Y cuál es mi sorpresa al ver que, en vez de suponer una alegría, en el momento en el que cruzo la puerta de clase, nadie me hablaba" explicó. Su compañero de pupitre incluso le pidió que no hablar con él, una situación tras la que se marchó a casa muy triste. "No entiendes nada, eres una niña, vas ilusionada (…) Lo primero que yo pensé es que 'he hecho algo mal y no sé qué es'".

Con el paso del tiempo, Lara contó que el conflicto se trasladó al plano físico. "Recuerdo estar en el patio del colegio y recibir balonazos. Un día recibí hasta pedradas, tiraban piedras. Un día me pegaron un chicle en el pelo, y que me siguieran hasta el portal de mi casa insultándome por detrás era bastante común. Con 9 años piensas que en algún momento se cansarán". Contó Lara que eran sobre todo dos personas quienes empezaron, aunque la clase entera no hablaba con ella. "No suele ser la mayoría quien mueve el cotarro del bullying. Son una o dos que, a través del miedo, hacen que el resto, para que no les pase lo mismo, observen y no digan nada".

Relató que tras una mala noticia familiar se acercaron a ella simulando que la apoyaban, para luego seguir burlándose de ella. "Me voy de clase y ahí el mundo se para. Tras esto, empiezan las llamadas de teléfono a mi casa con amenazas. 'Le vamos a decir a tu madre que nos has contado lo que pasa'". Fue este el punto de inflexión en el que sus padres se dieron cuenta de lo que le estaba ocurriendo. Cambió de colegio, pero de nuevo estaba con ella una de las niñas que la acosaban. "Era como una pesadilla", describió. "Me empezaron los ataques de ansiedad, los dolores de tripa y de cabeza".

Uno de sus profesores le dio entonces un consejo, que recuerda como muy valioso: "Hasta que no entiendas que el límite lo tienes que poner tú, esto te va a perseguir toda la vida". Aunque nunca se había enfrentado a nadie y tenía miedo, logró hacerlo con ayuda de su familia y sus profesores. Lara anima a los niños a hablar y contar lo que les está sucediendo pues, como reitera, "del bullying se sale".

El pasado mes de febrero Lara Álvarez finalizaba una etapa de casi una década en Mediaset. La asturiana comunicaba su salida de la cadena después de su participación en diversos programas como Me resbala, A tu bola o La última generación, que no tuvieron el éxito esperado. Aunque comentó que tiene varios proyectos encima de la mesa, de momento no ha confirmado cuál será su próxima aventura profesional.