Mónica Pont, desbordante de orgullo tras la victoria de su hijo en Fórmula 3

La actriz Mónica Pont no puede estar más orgullosa después de la victoria de su hijo de 20 años, el piloto Javier Sagrera, en la nueva categoría denominada Eurocup-3. La también modelo ha compartido una imagen de su hijo que es ya una de las grandes promesas del automovilismo de nuestro país, en sus redes sociales. El joven es fruto del matrimonio que Mónica tuvo con el empresario Javier Sagrera. La relación de la intérprete catalana y su exmarido, duró cinco años: se casaron en 2002 y se divorciaron en el 2007.

¡Rugen los motores! El orgullo de Mónica Pont al ver a su hijo en acción sobre el asfalto

Javier, que se llama como su padre, sigue asombrando en las pistas de carreras con tan solo 20 años y es evidente que tiene en Mónica a su mayor fan. "Cuando me contó lo que quería ser, se me congeló el corazón y me dije: 'Tienes dos opciones: sufrir el resto de tu vida o disfrutar y apoyarlo'. Aposté por lo segundo", nos confesaba ella misma recientemente en un excepcional reportaje de ¡HOLA!.

Una madre orgullosa

Tras dos temporadas en Inglaterra donde Javier ha seguido creciendo como piloto y también como persona, en 2023 ficha por Palou Motorsport para volver a Europa y competir en la Eurocup-3. Ahora, su madre ha querido expresar públicamente que nunca dejó de creer en las posibilidades de su hijo: "Te he visto esforzarte como nadie, entrenar, cuidar tu dieta a rajatabla y pasar hambre debido a tu altura, algo que muchos desearían, pero que en este deporte, siempre es un handicap.

Los que no conocen este deporte se creen que es cosa de suerte estar ahí. Ganar una carrera como la que acabas de ganar hijo, eso creedme que no es suerte, es TALENTO".

Aunque las condiciones del tiempo no eran las mejores, ya que la lluvia hacía muy peligrosa la pista, Javier nunca bajó de su primera posición: "Estoy muy orgullosa de ti Javier, mucho. Ahora sí tienes un buen equipo, y siempre recuerda que para que brilles tpú, antes hace falta que brille primero tu equipo. Te quiero, te admiro y te respeto", acababa la actriz.