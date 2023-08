Hablamos con Mónica Pont tras el asalto a punto de pistola que sufrió en México: 'Nos salvó la vida la valentía de nuestro portero'

La actriz Mónica Pont fue asaltada esta semana a punta de pistola en su residencia de México. Pont, quien participa en numerosas series y telenovelas del país, se encontraba acompañada por su hijo, el piloto de F3 Javier Sagrera, de 19 años, cuando un hombre armado se introdujo en el ascensor de la vivienda y les exigió que le diesen los relojes, dos Rolex valorados en más de 20.000 euros cada uno. Mónica ha hablado con Hola.com y nos ha trasladado que tanto su hijo como ella se encuentran "bien, gracias a Dios". Aún muy alterada por lo ocurrido nos confiesa que aún no puede pensar "con la cabeza fría": "La verdad no sé que voy a hacer, tengo varios compromisos profesionales aquí en México, pero ahora mismo cuando salgo a la calle voy con miedo, mirando a todos los lados y no me siento segura".

La catalana lleva residiendo hace algo más de tres años en la capital azteca. Para ella, que piensa que "quizás con el tiempo esto pasará y quedará todo en un amargo recuerdo, México es un país maravilloso que me ha dado la oportunidad de trabajar en lo que más me gusta y que me ha abierto las puertas. Su gente es muy cariñosa, amable, atenta, servicial... aquí un mexicano puede dar la vida por otra persona, sea de donde sea , esto es lo maravilloso de esta tierra pero, como todo en la vida, tiene su lado bueno y su lado malo".

Aún con el susto en el cuerpo la actriz nos cuenta que en México "es muy fácil obtener un arma hoy en día y por lo tanto eso facilita que haya más crímenes y por ende más inseguridad en las calles". Y añade que su hijo "ya ha regresado a España y yo sigo atendiendo mis compromiso la profesionales". "Estamos bien gracias a la valentía de Manuel Aguilar, mi portero, que se jugó la vida por nosotros". El conserje de la finca intervino haciendo frente al ladrón, que disparó contra él dejándole gravemente herido y debatiéndose actualmente entre la vida y la muerte en la UCI.

Mónica, quien regresaba de pasar unos inolvidables días de vacaciones en Cancún junto a su hijo, nacido del matrimonio de la actriz con el empresario Javier Sagrera, ha sacado fuerzas de flaqueza para advertir del peligro que existe en el aeropuerto azteca donde hay bandas de criminales observando los movimientos de los pasajeros. En estos momentos sigue la investigación en México y Mónica espera que "la Policía dé con los responsables'.

Mónica ha encontrado en México el lugar adecuado para vivir y para trabajar: hizo muchos castings hasta que la ficharon para ser imagen de unos grandes almacenes. Además colaboró como actriz en Luis Miguel, la serie (2021) donde dio vida a María Teresa Campos y empezó a encadenar telenovelas como La mexicana y el güero (2021), Mi fortuna es amarte (2021-2022), Los ricos también lloran (2022). Papeles que vivieron tras el éxito conseguido junto a la inolvidable Lina Morgan en Hostal Royal Manzanares (1996-1998) que llegó a tener algo más del 50% de cuota de pantalla y picos de hasta 8,6 millones de espectadores.