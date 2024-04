Sevilla y su feria, la alfombra roja que todos quieren pisar

El pasado sábado 12 de Abril, el pescaíto daba paso al alumbrao de la portada que marca el inicio de una semana de feria que será el evento más importante del mes de abril.

Portada que para esta feria rinde tributo al Pabellón mudéjar situado en el Parque de María Luisa. El edificio que fue diseñado por el renombrado arquitecto Aníbal González en 1914 es actualmente la casa del Museo de Artes y Costumbres Populares, algo que le viene como anillo al dedo a la puerta que preside la feria. Porque si hablamos de costumbre popular, no encontraremos algo más popular que la feria de Sevilla.

-De Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan a Toñi Moreno: los rostros conocidos disfrutan de la Feria de Abril

Sevilla es protagonista del panorama nacional e internacional con su acontecimiento del año tan esperado por sevillanos y visitantes. De ahí que el nuevo alcalde de la ciudad, José Luis Sanz haya adoptado nuevas medidas para ofrecer una mayor accesibilidad, seguridad y disfrute de unas fiestas que son foco de interés mediático a nivel internacional. ¿Quién no sueña con pisar el Real por un día y disfrutar de eso que pasa en la feria y que se queda en la feria?

-Todo lo que tienes que saber para visitar la Feria de Abril este 2024

La ciudad acoge a un elenco variado de sociedad, celebrities, influencers y ciudadanos en un evento que no pierde las raíces y la tradición y que ha conquistado al mundo. Y es que la alfombra roja de la feria se ha convertido en una de las más cotizadas hoy por hoy con la peculiaridad de que en ella se vive el arte y el embrujo de la tradición flamenca concentrada en un pueblecito único de calles adoquinadas, albero y pequeñas casetas denominada Real.

Los looks con aires flamencos, los looks de flamenca más tradicionales, los más atrevidos y los más sofisticados se abren paso día tras día de esta semana de feria. Cada mañana en cada casa o en cada hotel se vive como si de un backstage se tratase previo a la alfombra teñida de albero Del Real en la que se centran todas las miradas. Los estilismos cuidadosamente elegidos comienzan a desfilar en torno al mediodía hasta que el cuerpo aguante o los pies chillen. La diversidad de la moda flamenca se concentra en estado puro entre las calles que van de Remeros de Sevilla a Costillares o desde el Espartero a Pascual Márquez. De ahí que haya seleccionado algunos protagonistas de esta feria 2024 que, si no has pisado, ¡ya estás tardando!