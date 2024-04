Hablamos con la 'influencer' Natalia Osona de su colección para la Feria de Abril: 'Me encantaría vestir a la princesa Leonor y a la infanta Sofía'

La semana pasada, Natalia Osona dejó muy preocupados a sus fans al contar que había tenido que ser ingresada por un episodio de agotamiento extremo. La influencer y empresaria ha tenido que bajar el ritmo y centrarse en su recuperación, sobre todo porque quería estar bien para poder disfrutar de la Feria de Abril, una cita que tiene un significado muy importante para ella. Este año, además, es aún más especial, ya que Natalia ha sacado una colección para todas las mujeres que quieren ir a la Feria sin vestirse de flamenca. Con ella hemos hablado de cómo surgió la idea de crear estos diseños en los que los lunares y las flores son los grandes protagonistas, el éxito que están teniendo entre sus seguidoras y cuáles son sus próximos proyectos.

- Lo primero, ¿cómo te encuentras?

Sí, estoy mejor aunque todavía no al 100%, pero estoy trabajando para estarlo muy pronto. Tengo muchos proyectos importantes y ganas de llevarlos a cabo este 2024.

- Fuiste hospitalizada por un episodio de "agotamiento extremo", ¿el cuerpo te ha dicho que necesitaba parar?

Hace un mes tuve una bronquitis aguda y yo soy asmática, por lo que me tuvieron que hospitalizar y dar medicación durante varias semanas. Todo esto, lógicamente, me dejó muy débil, y mi error fue no darle la importancia que tenía, en lugar de tomarme las cosas con más calma, he seguido un ritmo frenético que en condiciones normales desgasta bastante pero en mi situación mi cuerpo no pudo con tanto. Soy muy 'mala enferma' y no me gusta que nada me pare y yo misma me sobrepongo ante cualquier contingencia, pero esta vez me vi superada.

- Tu novio no se ha separado de tu lado ni un solo momento, ¿es tu mayor apoyo?

Totalmente. Diego es la persona que está en mis buenos y malos momentos desde hace ya 12 años. Estamos el uno para el otro y su apoyo es lo más importante para mí, lo valoro mucho.

- Después de lo que te ha pasado, ¿has decidido hacer algún cambio en tu vida?

Creo que las experiencias sirven para aprender y, en mi caso, para conocer mis límites. Me gusta sobreponerme en las adversidades y que nada me pare, ni si quiera una enfermedad. No voy a cambiar mi vida como tal, pero sí tengo que hacer un ajuste en la prioridad de mi descanso, horas de sueño... Con mi empresa, mis redes sociales... tengo un ritmo de trabajo brutal y es muy difícil llegar a todo. Así que el médico me ha obligado que a partir de una hora 'cierro el chiringuito', apago móviles, ordenadores y me voy a dormir. Algo básico pero que a veces se nos olvida la importancia que tiene dormir un mínimo de horas al día.

- En lo profesional sigues sumando éxitos. En 'Glowrias' has lanzado una colección de vestidos para la Feria de Abril, ¿qué te llevó a crearla?

Estoy muy contenta con el trabajo que estamos haciendo en la marca y los frutos de ello. Soy una amante del flamenco desde pequeña, di clases de baile español durante seis años y, cuando hace tres años descubrí la Feria de Abril, fue un sentimiento muy difícil de explicar. Cuando estoy allí se me desbloquean recuerdos de mi infancia que me hacen sentir una felicidad plena. Por eso, y que muchas de mis seguidoras me lo pedían, este año quise que con Glowrias pudiéramos rendir un pequeño homenaje a este evento tan especial en nuestro país y ofrecer una colección con inspiración flamenca que no solo sirviese para llevar a la Feria, sino también para cualquier clase de evento. La verdad es que la acogida ha sido increíble, está encantando ¡y estoy deseando ver a muchas de mis seguidoras luciendo mi colección en el Real!

- ¿Qué tipo de modelos vamos a encontrar?

Desde monos hasta vestidos, pasando por conjuntos dos piezas. Todo de inspiración flamenca: volantes, lunares, flores... Son modelos perfectos tanto para lucir en El Pescaito o en la Feria si no quieres vestirte se flamenca, como en cualquier otro evento como bodas, bautizos, comuniones o graduaciones.

- Dices que son vestidos para mujeres que van a la Feria de Abril pero no quieren vestirse de flamenca. ¿Sentiste que había una demanda que no estaba siendo atendida?

Al final, el traje de flamenca es precioso pero no lo más cómodo del mundo... hay muchas chicas que se visten un día y el resto de la semana prefieren ir arregladas pero sin traje de flamenca para disfrutar más. Nosotros todos los años vendemos algunos de los modelos de nuestra colección de invitada para la Feria, pero este año quisimos ir un pasito más y hacer una colección verdaderamente inspirada en el sur.

- Telas, patronaje, diseños... ¿ha sido todo idea tuya? ¿en qué te has inspirado?

La idea nace en mí pero no hubiera sido posible sin el equipazo que hay detrás de Glowrias. Como dices, ya son 10 años con la marca, y no hubiera sido posible sin un incansable esfuerzo en mejorar, en adaptarnos a las nuevas tendencias... Para nosotros es muy importante escuchar a nuestra audiencia con el fin de poder hacer colecciones que les enamoren.

- Han tenido mucho éxito entre tus fans, ¿qué sientes al ver que después de tantos años sigues contando con su apoyo?

Estoy sumamente agradecida a mis seguidoras y a las fans de la marca por todo el apoyo que nos dan. Sin ellas nada de esto tendría sentido. Con decirte que me sigo emocionando cada vez que veo la tienda con colas interminables, cuando me mandan fotos luciendo nuestros modelos en su graduación, en la boda de su hermana... Es muy especial formar parte, de alguna manera, de momentos importantes de sus vidas. Solo espero seguir creciendo con ellas y poder seguir creando modelos que las haga brillar en cualquier evento.

- Creaste 'Glowrias' en un momento muy complicado, ¿te imaginabas que estarías así diez años después?

¡¡Ni en mis mejores sueños!! En aquel momento las redes sociales no eran lo que son hoy en día y nadie podría esperar que una marca que naciera en Instagram pudiera llegar a este punto.

- ¿Cuáles son tus objetivos con la marca? ¿Qué te gustaría conseguir?

Me gustaría poder seguir creciendo en el territorio español, muchas seguidoras nos piden tiendas en sus ciudades ¡y ojalá podamos llevarlo a cabo!

- ¿Quién te gustaría que llevara tus diseños?

Para mí ya fue un sueño cuando vestimos a Aitana Ocaña en algunos de sus conciertos y en su día a día. Pero, por pedir, me encantaría vestir a Kylie Jenner, ya que soy la embajadora de su marca en España y creo que sería increíble. También a Selena Gomez, Hailey Bieber, Kendall Jenner, Ariana Grande... y a la princesa Leonor y a la infanta Sofía. Justo tienen la edad de nuestro público objetivo en la colección de graduaciones y creo que nuestros modelos les quedarían increíbles, les aportarían mucha frescura en sus looks.

- Te vemos feliz junto a Diego en tu nueva casa, ¿estás contenta con el cambio?

En este punto puedo decir que estoy muy feliz en todos los sentidos, ¡la casa ha quedado increíble! Estoy deseando enseñaros el house tour. Seguramente en pocos días lo tendréis en mis redes.

- Muchos fans están deseando que Diego y tú deis un paso más, ¿te gustaría que te pidiera matrimonio?

(Rúe) Sí... tienen muchas ganas ¡y me lo recuerdan cada día! La verdad que con el ritmo que llevamos a veces se nos olvida que la vida pasa... pero sería bonito poder seguir dando pasos juntos.

- ¿Te has imaginado vestida de blanco? ¿tienes alguna idea de cómo te gustaría que fuera tu vestido?

Sí, de hecho el blanco es mi color favorito para vestir y suelo acudir a galas importantes de ese color. A veces me obligo a apostar por otros tonos para no ir siempre igual... Pero no me he puesto a pensar en vestido de novia porque hasta que no tenga el anillo en la mano no me quiero ilusionar (ríe).

- Por último, ¿qué planes tienes para estos próximos meses?

En lo personal, cuidarme mucho ya que en lo profesional tengo un proyecto superimportante y quiero estar al 200%. Todavía quedan unos meses para empezar y estaré muy bien acompañada... ¡no puedo decir más!