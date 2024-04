¿Están juntos? Sheila Casas aclara si hay algo más que amistad con su compañero de 'Bailando con las estrellas'

Se atrevieron con una impresionante coreografía al ritmo de un clásico de la música italiana, el Ti amo de Umberto Tozzi. Una legendaria balada que no podía resultar más romántica para ellos, mientras ejecutaban un elegante vals vienés y otros movimientos-acrobacias muy bien preparados. Al acabar la actuación, se produjo el momento mágico y más comentado: un apasionado beso en los labios de varios segundos. Aquello, sin duda, fue un verdadero punto de inflexión para Sheila Casas (36 años) y Angelo Madonia (39) en Bailando con las estrellas.

"¡Viva el amor!", gritaba esa noche un eufórico Boris Izaguirre -jurado del programa- tras desatarse la locura en el plató, por ese momentazo del que habían sido testigos y que dejó a todo el mundo de piedra. La concursante y su mentor disparaban aquel día los rumores sobre un posible romance, algo que ha flotado en el ambiente hasta hoy. Así, la hermana de Mario y Óscar Casas -eliminada del talent desde hace más de un mes- se ha mostrado tajante cuando le preguntaban estos días por su relación con el bailarín.

"Somos amigos, hemos tenido contacto, nos escribimos, le pregunto cómo va todo, cuando viene aquí hablamos...", cuenta la representante de actores al hablar de la relación actual que mantiene con su compañero, dejando claro que no están juntos como pareja. "Yo estas últimas semanas he estado con millones de cosas, poniéndome al día y él también", añade en declaraciones a Europa Press, sobre lo que han hecho desde que ambos tuvieran que abandonar su aventura televisiva a finales del pasado febrero.

"La cosa quedó ahí, en una amistad", reitera Sheila, quien reconoce que entre ellos todo "muy bien" aunque la distancia en kilómetros que les separa es algo que -lógicamente- pasa factura. "Al final: Italia, España... es complicado", admite sobre la dificultad evidente que se presenta a la hora de pensar en una relación sentimental más seria. En cualquier caso, y nunca mejor dicho, a la abogada que le quiten lo 'bailao'. Ella y Angelo han sido una de las sensaciones del espectáculo que se emite los sábados por la noche, derrochando química cada vez que pisaban la pista de baile.

Consciente de ello, a Sheila se le iluminan los ojos cuando le recuerdan lo atractivo que es el coreógrafo nacido en Palermo, quien es padre de dos niñas de dos relaciones anteriores. "Sí, es el más guapo. La verdad es que me tocó un buen bailarín", afirma con una sonrisa pícara. Ahora, tras vivir la experiencia, se siente "tranquila, con paz y de relajación mental después de dos meses y medios de nervios", describe sobre su estado emocional. Cierto es que la intensidad de los ensayos previos a la galas les hizo tener también algún que otro rifirrafe, como cuando ella acabó llorando después de una reprimenda de su profesor.

"No para de decirme mal, mal, mal... pues si no le gusta estar conmigo, que se busque a otra para bailar", decía entonces la también actriz tras ese tenso episodio, donde el que era su tutor le achacaba su falta de concentración. Cuando finalmente se calmó la cosa, ambos se reencontraron e hicieron las paces frente a las cámaras, algo que probablemente les unió más para ejecutar con brillantez los números que tuvieron por delante.

Sobre la dureza del formato, tras sufrirlo y gozarlo, Sheila Casas señala que "son muchas horas y he adelgazado seis kilos, así que imagínate". ¿Y piensa seguir con la danza? "Lo he aparcado un poquito, un tiempo, pero seguiré bailando", asevera. Retome o no esta faceta, lo que es seguro es que "he aprendido mucho porque hay una producción y un trabajo brutal, y he conocido a gente maravillosa a la que ya echo de menos", sentencia.

